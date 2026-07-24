Policija objavila detalje nesreće u Hrvatskoj: Poginulo dijete (4), vozač iz BiH prijavljen

Četvorogodišnje dijete poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Lužana, a tri osobe su povrijeđene.

Kako prenosi Index.hr, policija je zbog izazivanja saobraćajne nesreće podnijela krivičnu prijavu protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Nesreća se dogodila oko 14.30, a u njoj su učestvovala dva putnička automobila.

Oba vozila udarila u zaštitnu ogradu

Uviđajem, koji su sproveli Županijsko državno tužilaštvo i policija, utvrđeno je da 45-godišnjak, upravljajući automobilom bosanskohercegovačkih registarskih oznaka u smjeru istoka, nije držao potrebno odstojanje od vozila srpskih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega.

Tim automobilom upravljala je 43-godišnja švedska državljanka, a sa njom su se u vozilu nalazili 42-godišnji muškarac i dijete rođeno 2022. godine, takođe švedski državljani.

Prednji dio automobila kojim je upravljao 45-godišnjak udario je u zadnji dio vozila ispred sebe. Od siline udara oba automobila odbačena su sa kolovoza, udarila u zaštitnu ogradu i nakon nekontrolisanog kretanja zaustavila se u zaustavnoj traci.

Biće obavljena obdukcija

U nesreći je 45-godišnji vozač teško povrijeđen, dok su 43-godišnja vozačica i 42-godišnji putnik lakše povrijeđeni. Svi su prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljem liječenju.

Uprkos pokušajima medicinskih timova da ga spasu, četvorogodišnje dijete preminulo je na mjestu nesreće. Tijelo je prevezeno u bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija je protiv 45-godišnjaka podnijela krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje saobraćajne nesreće u drumskom saobraćaju.