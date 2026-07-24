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Više od 100.000 ljudi evakuisano zbog velikih požara u Španiji i Francuskoj

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ATV redakcija
24.07.2026 22:55

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Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Više od 100.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju, a francuske vlasti naredile potpunu evakuaciju jednog od najpoznatijih letovališta u zemlji kopnenim i morskim putem.

Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Kap Fere na obali Atlantika "selo po selo" zbog "intenzivnog i krajnje nepredvidivog" požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume.

Vlada Španije proglasila je prvu nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskog požara nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da im se pridruži, usljed visokih temperatura i izuzetno suvih uslova širom juga Evrope, piše Gardijan.

Obje zemlje zatražile su pomoć Evropske unije.

Predsjednica vlade autonomne zajednice Madrid Izabel Dijaz Ajuso ocijenila je da je riječ o "najgorem požaru u istoriji regiona" i "situaciji bez presedana, savršenoj oluji ekstremno visokih temperatura i neprekidnih vetrova".

Prefektura Žironde saopštila je da je više od 60.000 ljudi evakuisano za dva dana zbog požara kod Kap Ferea, među kojima su hiljade turista iz kampova i iznajmljenih kuća, prenosi Tanjug.

Naučnici upozoravaju da klimatske promjene dovode do češćih i ekstremnijih vremenskih pojava, isušivanja zemljišta i vodotokova, povećanja rizika od požara i hiljada prevremenih smrti.

Oko 800 vatrogasaca i četiri aviona za gašenje požara borili su se protiv požara u oblasti Žironde severno od zaliva Arkašon, ali vatra koja je izbila u sredu kod sela Saumos, oko 40 kilometara zapadno od Bordoa, još nije bila stavljena pod kontrolu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da je aktivirao mehanizam civilne zaštite EU, dok se zemlja, koja se od maja suočila sa tri gotovo uzastopna toplotna talasa, bori sa brojnim požarima uglavnom na jugozapadu i jugoistoku.

Podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare pokazuju da je intenzitet požara u EU dostigao rekordne vrednosti za ovaj period godine.

Do 22. jula izgorjelo je približno dvostruko više zemljišta nego što je prosjek za isti datum u prethodne dvije decenije.

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Španija

Francuska

požar

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