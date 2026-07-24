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Frižider za ljude - japanski izum zbog sve češćih toplotnih talasa

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 22:47

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Фрижидер је кућни апарат намијењен за чување хране, пића и других кварљивих намирница на ниској температури. Хлађењем се успорава развој бактерија и процеси разградње, чиме се значајно продужава свјежина и безбједност хране.
Foto: pexels/Erik Mclean

Japanska kompanija Trusko razvila je rashladnu kabinu "Dohiemon BOKS", svojevrsni "frižider za ljude", namjenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara, s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase.

Ovaj izum predstavlja zanimljivo rješenje za ublažavanje posljedica toplotnih talasa, u vrijeme kada temperature širom svijeta nastavljaju da rastu, prenose mediji.

Kao i Evropa, koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina, i Japan bilježi sve intenzivnije toplotne talase.

U Tokiju bi, na primjer, temperatura ove nedjelje mogla da dostigne 38 stepeni Celzijusa, dok bi zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature mogao da bude i oko 45 stepeni.

Ovaj veliki "frižider" sa sedištem namijenjen je, kako navodi kompanija, "zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom" od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rashlade pomoću strujanja hladnog vazduha.

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Kabina se lako pomjera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti.

Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do pet stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u tijelu.

Potrošnja energije je mala, a uređaj se automatski isključuje poslije 20 minuta kako bi se spriječilo da korisnici previše rashlade organizam.

U pojedinim sektorima radnici već koriste druga rješenja za borbu protiv vrućina, poput jakni "kućo fuku", odnosno "klimatizovane odjeće" za radnike.

Te jakne, opremljene malim ventilatorima na baterije, omogućavaju cirkulaciju vazduha oko tijela i ubrzavaju isparavanje znoja kako bi se održala niža tjelesna temperatura.

Od kada je "Dohiemon BOKS" pušten u prodaju 1. aprila 2026. godine, već ga je kupilo 130 kompanija.

Iako je cijena visoka - 1,6 miliona jena, odnosno oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika.

Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer bolji uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

frižider

Japan

Radnici

Frižider za ljude

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