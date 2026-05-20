Pomoću ove metode produžite svježinu i hrskavost krastavaca i do dvije sedmice

Krastavci su nezaobilazna namirnica u mnogim domaćinstvima, posebno tokom ljetnih mjeseci, ali njihova svježina često kratko traje ako se ne skladište na pravilan način.

Jedan od jednostavnijih načina za duže očuvanje svježine jeste skladištenje u zatvorenoj posudi. Krastavce je najbolje staviti u staklenu ili plastičnu posudu s poklopcem zajedno sa metalnom kašikom ili viljuškom.

Temperatura metalne kašike manje je pod utjecajem otvaranja i zatvaranja vrata i spriječit će fluktuacije temperature unutar krastavca. Na ovaj način krastavci mogu ostati svježi i do dvije sedmice.

Također, korisno je staviti i papirni ubrus u posudu kako bi upijao višak vlage, što dodatno pomaže u očuvanju njihove hrskavosti, piše Kliks

Važno je i gd‌je se krastavci nalaze u frižideru. Najbolje ih je držati na srednjoj polici, dok treba izbjegavati stražnji dio frižidera ili blizinu zamrzivača zbog prevelike hladnoće.

Krastavce je preporučljivo držati odvojeno od paradajza, jer on ispušta etilen, gas koji ubrzava sazrijevanje i kvarenje drugih namirnica. Etilen može ubrzati propadanje povrća i voća i skratiti njegov vijek trajanja. Uz nekoliko jednostavnih koraka, krastavci mogu ostati svježi i hrskavi znatno duže nego inače, bez gubitka kvaliteta.