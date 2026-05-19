Jedan začin može vratiti boju odjeći koja je izblijedila

Dodavanje crnog bibera u veš mašinu možda djeluje neobično, ali mnoge domaćice tvrde da ovaj trik može pomoći u očuvanju boje tamne odjeće, posebno crnih farmerki i majica koje vremenom postaju izblijedile.

Tokom pranja deterdženti i tvrda voda postepeno ispiraju pigment iz tkanine, zbog čega tamna garderoba nakon određenog vremena gubi prvobitni izgled i dobija sivkastu nijansu.

Prema iskustvima korisnika, crni biber u zrnu može pomoći da se boja duže zadrži u vlaknima tkanine i da odjeća izgleda svježije nakon pranja.

Važno je naglasiti da se koristi isključivo biber u zrnu, dok se mljeveni biber ne preporučuje jer može ostaviti tragove i izazvati probleme u mašini za veš.

Preporučena količina je jedna do dvije supene kašike bibera na standardni ciklus pranja. Zrna se stavljaju direktno u bubanj zajedno sa odjećom, a ne u pregradu za deterdžent, kako bi tokom pranja bila u kontaktu sa tkaninom.

Najbolji efekti postižu se pranjem na temperaturama između 30 i 40 stepeni, bez upotrebe izbjeljivača i omekšivača.

Ovaj trik najčešće se koristi za pamučne materijale i tamnu garderobu, dok se za osjetljive tkanine poput svile i vune ne preporučuje.

Iako ne postoji zvanično naučno objašnjenje koje potvrđuje djelovanje ove metode, mnogi tvrde da odjeća nakon nekoliko pranja izgleda manje izblijedilo i zadržava intenzivniju boju, piše Faktor.