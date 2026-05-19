Logo
Large banner

Napitak od 2 sastojka smanjuje apetit i ubrzava varenje: Ravan stomak za samo 21 dan

Autor:

ATV
19.05.2026 17:43

Komentari:

0
Крупни план жене у превеликим фармеркама које симболизују губитак тежине у студијском окружењу.
Foto: kaboompics/Pexels

Kada pokušavamo da smršamo, većina ljudi odmah razmišlja o dijetama, izbacivanju omiljene hrane i napornim treninzima. Međutim, stručnjaci sve češće ističu da važnu ulogu imaju i male svakodnevne navike - posebno ono što unosimo u organizam odmah na početku dana.

Upravo zato posljednjih mjeseci veliku pažnju privlači jednostavan napitak od samo dva sastojka za koji mnogi tvrde da može pomoći kod osjećaja nadutosti, prejedanja i usporenog varenja.

Струја

Banja Luka

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

Riječ je o kombinaciji mljevenog lanenog sjemena i jogurta.

Zašto se ova kombinacija smatra dobrom za organizam?

Laneno sjeme poznato je po velikoj količini vlakana koja mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti i boljoj pokretljivosti crijeva.

Mnogi upravo zbog toga primjećuju da tokom dana imaju manju potrebu za grickalicama i obilnim obrocima.

Osim toga, vlakna mogu pomoći organizmu da lakše izbaci višak tečnosti, pa stomak često djeluje manje naduto i "lakše".

Važno je samo da lan bude mljeven, jer se tako njegove hranljive materije mnogo bolje iskorištavaju.

Владимир Путин и Си Ђинпинг

Svijet

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

Jogurt, sa druge strane, sadrži probiotike koji podržavaju ravnotežu crijevne mikroflore i mogu doprinijeti boljem varenju.

Sve više istraživanja pokazuje da zdrava crijevna flora ima važnu ulogu u regulaciji tjelesne težine, apetita i metabolizma.

Kako se priprema napitak?

Sastojci:

  • 1 supena kašika mljevenog lanenog sjemena
  • pola šolje jogurta

Priprema je veoma jednostavna - laneno sjeme umiješa se u jogurt i smjesa se dobro sjedini.

Полиција ФБиХ

Hronika

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

Preporučuje se da se napitak popije oko pola sata prije doručka.

Po želji, može se koristiti i uveče, približno 30 minuta prije spavanja.

Koliko dugo se koristi?

Mnogi ovaj miks koriste 21 dan uzastopno, nakon čega prave pauzu od najmanje nedjelju dana.

Naravno, stručnjaci naglašavaju da nijedan napitak sam po sebi ne može "istopiti salo", ali kombinacija pravilne ishrane, kretanja i dobrih navika može doprinijeti boljem osjećaju u stomaku, manjoj nadutosti i lakšoj kontroli apetita.

Милорад Додик у Добоју

Gradovi i opštine

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Upravo zbog toga ovaj jednostavan spoj lana i jogurta mnogi uvode kao malu jutarnju rutinu pred ljeto.

(Ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mršavljenje

ravan stomak

stomak

jogurt

laneno sjeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

BiH

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

4 h

1
Ново ограничење на мрежи Икс: Ако немате плаву квачицу, ово ће вас брутално успорити

Nauka i tehnologija

Novo ograničenje na mreži Iks: Ako nemate plavu kvačicu, ovo će vas brutalno usporiti

4 h

0
предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

BiH

Amidžić: Vidimo se u 18.45 na novom graničnom prelazu Gradiška

4 h

4
Полиција Србија

Hronika

Skuterom pokosio djevojku na električnom trotinetu: Vozio bez vozačke dozvole

4 h

0

Više iz rubrike

Цвијеће башта

Savjeti

Evo kako se na prirodan način riješiti mušica iz cvijeća

7 h

0
Намирница коју никада не бисте требали припремати у непријањајућој тави

Savjeti

Namirnica koju nikada ne biste trebali pripremati u neprijanjajućoj tavi

10 h

0
Вода у чаши

Savjeti

Obratite pažnju na unos tečnosti: Evo koliko vode je potrebno za mršavljenje i bolji metabolizam

23 h

0
Комарац на стоји људској кожи

Savjeti

Ovu biljku zovu ''spas za ljeto'': Tjera komarce i druge insekte

1 d

0

  • Najnovije

22

12

Kristijan Aleksić priznao da je ubio Luku: Nije pokazao kajanje

22

07

Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

21

59

Dermatolozi savjetuju koliko često se treba tuširati

21

48

Sabor SPC zabrinut za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

21

44

Borac osvojio Kup Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner