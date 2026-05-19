Napitak od 2 sastojka smanjuje apetit i ubrzava varenje: Ravan stomak za samo 21 dan

Autor:ATV
Komentari:0
Kada pokušavamo da smršamo, većina ljudi odmah razmišlja o dijetama, izbacivanju omiljene hrane i napornim treninzima. Međutim, stručnjaci sve češće ističu da važnu ulogu imaju i male svakodnevne navike - posebno ono što unosimo u organizam odmah na početku dana.
Upravo zato posljednjih mjeseci veliku pažnju privlači jednostavan napitak od samo dva sastojka za koji mnogi tvrde da može pomoći kod osjećaja nadutosti, prejedanja i usporenog varenja.
Riječ je o kombinaciji mljevenog lanenog sjemena i jogurta.
Laneno sjeme poznato je po velikoj količini vlakana koja mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti i boljoj pokretljivosti crijeva.
Mnogi upravo zbog toga primjećuju da tokom dana imaju manju potrebu za grickalicama i obilnim obrocima.
Osim toga, vlakna mogu pomoći organizmu da lakše izbaci višak tečnosti, pa stomak često djeluje manje naduto i "lakše".
Važno je samo da lan bude mljeven, jer se tako njegove hranljive materije mnogo bolje iskorištavaju.
Jogurt, sa druge strane, sadrži probiotike koji podržavaju ravnotežu crijevne mikroflore i mogu doprinijeti boljem varenju.
Sve više istraživanja pokazuje da zdrava crijevna flora ima važnu ulogu u regulaciji tjelesne težine, apetita i metabolizma.
Sastojci:
Priprema je veoma jednostavna - laneno sjeme umiješa se u jogurt i smjesa se dobro sjedini.
Preporučuje se da se napitak popije oko pola sata prije doručka.
Po želji, može se koristiti i uveče, približno 30 minuta prije spavanja.
Mnogi ovaj miks koriste 21 dan uzastopno, nakon čega prave pauzu od najmanje nedjelju dana.
Naravno, stručnjaci naglašavaju da nijedan napitak sam po sebi ne može "istopiti salo", ali kombinacija pravilne ishrane, kretanja i dobrih navika može doprinijeti boljem osjećaju u stomaku, manjoj nadutosti i lakšoj kontroli apetita.
Upravo zbog toga ovaj jednostavan spoj lana i jogurta mnogi uvode kao malu jutarnju rutinu pred ljeto.
(Ona.rs)
