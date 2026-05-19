Amidžić: Vidimo se u 18.45 na novom graničnom prelazu Gradiška

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da će otvoriti novi granični prelaz Gradiška kud god da puklo.

Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu saobraćaj je obustavljen, a član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić ponovo je blokirao otvaranje novog.

"Ima da ga otvorim, pa kud god da puklo…Vidimo se u 18.45 na novom graničnom prelazu Gradiška", napisao je Amidžić.