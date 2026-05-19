Policija upozorila građane na onlajn prevare: Hakeri kradu novac i lične podatke

19.05.2026 15:27

Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije /FUP/ upozorava građane i pravna lica da su u porastu sofisticirane onlajn prevare, kojim se nanosi finansijska šteta i kradu lični podaci.

Iz FUP-a su naveli da su najčešći i najopasniji oblici prevara kompromitovanje poslovnih mejlova, gdje su meta kompanije koje vrše uplate u inostranstvu.

Hakeri presreću imejl komunikaciju, kreiraju lažne adrese koje se razlikuju u samo jednom slovu od originalnih, te šalju obavještenje o promjeni žiro računa.

Opasne su i prevare sa lažnim investicijama i kriptozamke u kojima hakeri koriste agresivni marketing, obećavajući zagarantovanu dobit od 100 odsto ili više u kratkom roku.

U ovom slučaju, kreiraju se profesionalne veb-stranice koje prikazuju fiktivni rast novca, a kada žrtva pokuša da povuče sredstva, traže se dodatne uplate za poreze ili provizije dok se račun potpuno ne isprazni.

Prevaranti korištenjem vještačke inteligencije kloniraju glas bliskih osoba ili nadređenih u firmi, tako da žrtva dobija poziv ili glasovnu poruku u kojoj joj direktor ili član porodice hitno traži uplatu novca zbog nesreće ili poslovne prilike. Glas je identičan originalu.

Tu su još i lažne poruke o isticanju lozinke ili bezbjednosnom problemu na bankovnom računu, masovne poruke o paketima na čekanju ili dugovanjima za komunalne usluge sa zlonamjernim linkovima, te prevare na oglasima.

Iz FUP-a su istakli da građani nikada ne treba da ustupaju CVC/CVV broj kartice /tri cifre na poleđini/, niti kodove koje dobiju putem SMS-a od banke, te da detaljno provjeravaju domen pošiljalaca, kao i da sumnjaju u hitnost.

FUP apeluje na sve građane da u slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko su već postali žrtva, odmah prekinu svaku komunikaciju sa počiniocima i slučaj prijave najbližoj policijskoj stanici.

(SRNA)

