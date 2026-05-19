"Krnjić traži da se FBiH vrate dugovi, a ono što se duguje Srpskoj da visi"

"Možete li vi prihvatiti činjenicu, FBiH Republici Srpskoj šest ili sedam godina duguje 30 miliona KM sa pripadajućim kamatama. Niko se ne češe po glavi da se taj dug vrati. Nije ni Zijad Krnjić došao i rekao neću više dolaziti na sjednice dok FBiH ne vrati te pare. To je presudio Sud BiH. S druge strane, gospođa Zora Vidović kaže: neću ići u poravnanja dok mi ne vratite 30 miliona. Da ja izmirujem vaše obaveze, a vi ne izmirujete naše. Kada se izmire to što se duguje Republici Srpskoj tog momenta ćemo isprebijati sve dugove. Gospođa Vidović ne bježi od toga da se plati, ali ideja Zijada Krnjića je da se plati ono što se duguje FBiH, a ono što se duguje Republici Srpskoj da visi", kaže ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

On poručuje da Krnjić istinsko zlo i da jednostavno traži razlog da ne otvori novi granični prela.

"On traži razlog, čovjek je istinsko zlo. Neka navede ijedan primjer kada je u pitanju bilo koji Graničnici prelaz iz FBiH da je bilo ko iz Republike Srpske zaustavio otvaranje tog prelaza. Ili da je rekla ministarka Vidović, ako nam ne vratite 30 miliona nećemo uložiti novac da se obnovi Granični prelaz Izačić. Hvala Zijadu Krnjiću što je još jednom pokazao šta bi bilo sa Srbima kada bi u FBiH odlučivali o njemu", kaže Amidžić.