Amidžić: Krnjić opet bio protiv, on je jedan obični musliman!

Zijad Krnjić opet je bio jedini koji nije bio za to da se otvori novi granični prelaz u Gradišci, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić na konferenciji za medije ispred mosta koji se sinoć urušio.

"Do 13 časova smo imali da se članovi UO UIO izjasne za otvaranje novog prelaza. Većina se izjasnila za, ali se opet Zijad Krnjić izjasnio protiv.

Ja ne znam šta da vam kaže, mislio sam reći svašta, smirivali su me. U FBiH živi dosta Bošnjaka ali i dosta muslimana. Zijad Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski i bošnjački i hrvatski narod. On da se pita stavio bi nam žute zvijezde kao Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Jer ovdje treba neko da pogine da bi se on odobrovoljio?

Može li ijednom normalnom čovjeku na svijetu stati u pamet da čovjek ne želi da se otvori novi granični prelaz, a to je zasnovano samo na mržnji prema Srpskoj", rekao je Amidžić.

Amidžić kaže da ono niko normalan ne može da objasni.

"Most se ruši, a on danas u 13:05 odgovara da je protiv da se otvori granični prelaz u koji je uloženo 102 miliona evra i priča o suživotu i jedinstvenoj BiH. On nije Bošnjak, on je jedan obični musliman koji mrzi Srbe, ali ne samo Srbe nego i Bošnjake i Hrvate.

Je l ovo može iko normalan da objasni? Prije nego što sam otišao u Sarajevo znao sam reći da je Dodik preoštar, ali on je preliberalan. Ovo je mjesto mržnje političkog Sarajeva prema Srpskoj i dokaže da BiH ne može da funkcioniše", kaže Amidžić.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.