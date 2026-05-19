Savjet ministara: Otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci bez podrške Bošnjaka

19.05.2026 13:19

Hitna telefonska sjednica Savjeta ministara BiH zaključena je, nakon što ministri bošnjačke nacionalnosti nisu podržali predložene zaključke za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

Povod zakazivanju sjednice bilo je urušavanje dijela mosta u Gradišci, zbog čega je važan granični prelaz od jutros zatvoren za saobraćaj.

U skladu s prijedlogom zaključaka, Savjet ministara BiH trebalo je zadužiti Ministarstvo bezbjednosti BiH da, hitno i bez odlaganja, poduzme sve potrebne aktivnosti i mjere iz svoje nadležnosti radi privremenog otvaranja graničnog prelaza Gradiška Novi Most - Gornja Varoš, s ciljem osiguranja nesmetanog protoka ljudi i robe.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Granična policija BiH trebali su dobiti zaduženja da, svaka u okviru svojih nadležnosti, hitno poduzmu sve potrebne aktivnosti radi osiguranja nesmetanog funkcioniranja privremenog graničnog prijelaza, u cilju osiguravanja potrebnih tehničkih, kadrovskih i drugih uvjeta za njegovo stavljanje u funkciju.

Konaković: Nećemo podržati privremeno otvaranje novog prelaza u Gradišci

Elmedin Konaković ranije je rekao kako neće podržati privremeno otvaranje novog prelaza.

"Bošnjački ministri na današnjoj hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH, sazvanoj zbog pada dijela mosta na granici sa Hrvatskom u Gradišci, neće podržati privremeno otvaranje novog prelaza", potvrdio je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković.

Kako je rekao, "Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH, je posljedica, a uzrok ovakve situacije je Srđan Amidžić, ministar finansija BiH".

"Ne pada nam na pamet da podržimo pritiske iz RS. RS je u ovom trenutku Federaciji BiH dužna iznos koji je dovoljan za sve porodiljske naknade u jednoj godini", istakao je Konaković za Vijesti.ba.

