Božin: Na prostoru bivše Jugoslavije poginulo i nestalo oko 50.000 Srba

Na području bivše Jugoslavije od 1990. do 2000. godine nestalo je i poginulo oko 50.000 Srba, izjavila je u Banjaluci na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske predsjednik Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Mirjana Miodrag Božin.

Božinova je naglasila da niko nije odgovarao za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda, prenosi Srna.

"Na prostoru bivše Jugoslavije još uvek se traži 9.579 lica, u BiH 6.140, u Hravtskoj 1.853, a na Kosovu i Metohiji 1.586", navela je Božinova na svečanoj akademiji na kojoj će biti otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.

Ona je dodala da pitanje traženja nestalih nije političko, već humanitarno i civilizacijsko.

"I danas porodice sa bolom i nadom čekaju istinu o svojim najmilijim i mogućnost da ih ožale na dostojanstven način i zbog toga nikada nećemo odustati od potrage za nestalima", rekla je Božinova.

Ona je naglasila da apeluju na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak i uključi u rješavanje pitanja nestalih.

"Imamo obavezu da nastavimo borbu za istinu i pravdu i zajedno sa Memorijalnim centrom Republike Srpske ne dozvolimo da se stradanja srpskog naroda prekrajaju i budu zaboravljena", poručila je Božinova.

Ona je navela da je Koordinacija srpskih udruženja krovna organizacija koja okuplja 60 udruženja iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, te da su sa Memorijalnim centrom potpisali memorandum o saradnji koji ima za cilj snimanje i pohranjivanje svjedočanstava članova porodica stradalih na području bivše Jugoslavije.

"Ovim svedočanjima članova porodica srpskih žrtava prikazana je dugo prikrivana istina o njihovom stradanju. Potresne ispovesti u kojima su se iskazale emocije, strahovi i patnje neumoljivo govore o težini vremena kroz koji su prolazili naši sunarodnici tokom sukoba", rekla je Božinova.

Ona je zaključila da svjedočenja treba da služe kao opomena cjelokupnom društvu, ali i međunarodnoj zajednici, na tragedije koje su se dogodile i da se više nikada ne bi ponovile, budući da su se najveći zločini dogodili na očigled onih koji su trebali da ih spriječe.

Svečanoj akademiji u banjalučkom Banskom dvoru prisustvuju zvaničnici Republike Srpske i predstavnici Srbije.