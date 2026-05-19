Danas prijatno toplo, od popodneva oblačnije

Autor:ATV
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo.
Od sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Na sjeveru i sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo.
Vjetar slab i promjenljiv, u drugom dijelu dana na jugu i istoku umjeren sjeverni.
Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 14, prenosi Srna
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bugojno, Han Pijesak i Sokolac šest, Čemerno sedam, Sarajevo, Kneževo, Šipovo, Rudo, Mrkonjić Grad i Srebrenica osam, Ivan sedlo, Ribnik i Foča devet, Bihać, Livno, Gacko i Višegrad 10, Zvornik i Doboj 11, Tuzla, Novi Grad i Mrakovica 12, Bijeljina, Banjaluka i Bileća 13, Trebinje 14 i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.
