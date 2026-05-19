Niču nove zgrade u Boriku, rušenja već započela

Davno isplanirano naselje Borik pretrpiće izmjene regulacionog plana i dobiće nove stambene zgrade. Sređivanje fasada u cetru zaobiće ovo naselje koje će se osvježiti izgradnjom, novih, modernijih stambenih zgrada i čime će se razbiti dosadašnje ”sivilo”.

Izmjenama regulacionog plana u Banjaluci predviđa se izgradnja dvije stambene zgrade i poslovnog prostora na prostoru Tržnice Borik, a na prostoru bivše fabrike Fruktona izgradiće se čitav kompleks zgrada.

Rušenje prostora tržnice već je započelo. Vlasnici objekata na ovoj lokaciji već su obaviješteni da moraju da se isele, a prostor ispred tržnice koji je služio kao parking već je obilježen i vozači su dobili poruke da se tu više ne parkiraju.

Tržnica Borik

Beogradska ulica dobiće pet novih zgrada na prostoru nekadašnje fabrike Fruktona. Gradiće se tri zgrade sa devet spratova i dvije sa osam, a predviđen je i poslovni prostor.

Planirane zgrade na prostoru bivše Fruktone

U Ulici Relje Krilatice prema izmjenama regulacionog plana iz februara ove godine, predviđa se zgrada koja će imati 12 spratova, uz prizemlje i penthaus na vrhu. Pored nje je planirana izgradnja poslovnog prostora, a kompleks podrazumijeva još još jednu zgradu sa osam spratova.

Izmjene regulacionog plana u Ulici Relje Krilatice

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih smo došli, cijena novih stanova prelaziće 5.000 KM po kvadratu.

Parking u Boriku

Ono što najviše muči stanovnike bijelih solitera i drugih zgrada u ovom naselju je dugogodišnji problem sa parkingom. Za novih sedam zgrada je predviđena izgradnja podzemnih garaža, kao i pripadajućeg parkinga. Prostor na kojem će se graditi do sada je korišten za parking dosadašnjih stanovnika.

Zanimljivosti Komunisti i beton: Zašto smo živjeli u sivilu?

Na velikom parkingu pored škole između Beogradske ulice i Ulice Relje Krilatice nalazi se veliki parking, a na tom prostoru je predviđena gradnja javne podzemne garaže. Ko i kada će to napraviti, još nije poznato.

Banja Luka Seli se banjalučka pijaca, zakupci dobili rok da isele

Nekoliko godina ranije upravo na tom mjestu održavani su protesti zbog pomenutih izmejna regulacionih planova, a strahuje se da bi javna garaža mogla da bude samo mrtvo slovo na papiru.