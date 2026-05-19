Niču nove zgrade u Boriku, rušenja već započela

Slaviša Đurković
19.05.2026 09:09

Davno isplanirano naselje Borik pretrpiće izmjene regulacionog plana i dobiće nove stambene zgrade. Sređivanje fasada u cetru zaobiće ovo naselje koje će se osvježiti izgradnjom, novih, modernijih stambenih zgrada i čime će se razbiti dosadašnje ”sivilo”.

Izmjenama regulacionog plana u Banjaluci predviđa se izgradnja dvije stambene zgrade i poslovnog prostora na prostoru Tržnice Borik, a na prostoru bivše fabrike Fruktona izgradiće se čitav kompleks zgrada.

Rušenje prostora tržnice već je započelo. Vlasnici objekata na ovoj lokaciji već su obaviješteni da moraju da se isele, a prostor ispred tržnice koji je služio kao parking već je obilježen i vozači su dobili poruke da se tu više ne parkiraju.

Tržnica Borik

Beogradska ulica dobiće pet novih zgrada na prostoru nekadašnje fabrike Fruktona. Gradiće se tri zgrade sa devet spratova i dvije sa osam, a predviđen je i poslovni prostor.

Планиране зграде на простору бивше Фруктоне
Planirane zgrade na prostoru bivše Fruktone

U Ulici Relje Krilatice prema izmjenama regulacionog plana iz februara ove godine, predviđa se zgrada koja će imati 12 spratova, uz prizemlje i penthaus na vrhu. Pored nje je planirana izgradnja poslovnog prostora, a kompleks podrazumijeva još još jednu zgradu sa osam spratova.

Измјене регулационог плана у Улици Реље Крилатице
Izmjene regulacionog plana u Ulici Relje Krilatice

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih smo došli, cijena novih stanova prelaziće 5.000 KM po kvadratu.

Parking u Boriku

Ono što najviše muči stanovnike bijelih solitera i drugih zgrada u ovom naselju je dugogodišnji problem sa parkingom. Za novih sedam zgrada je predviđena izgradnja podzemnih garaža, kao i pripadajućeg parkinga. Prostor na kojem će se graditi do sada je korišten za parking dosadašnjih stanovnika.

Na velikom parkingu pored škole između Beogradske ulice i Ulice Relje Krilatice nalazi se veliki parking, a na tom prostoru je predviđena gradnja javne podzemne garaže. Ko i kada će to napraviti, još nije poznato.

Banja Luka

Nekoliko godina ranije upravo na tom mjestu održavani su protesti zbog pomenutih izmejna regulacionih planova, a strahuje se da bi javna garaža mogla da bude samo mrtvo slovo na papiru.

