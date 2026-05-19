Uviđaj na mjestu obrušavanja mosta: Prisustvovaće građevinski i saobraćajni vještak

Uskoro bi trebao da počne uviđaj na mjestu gdje se obrušio dio mosta u Gradišci, potvrđeno je za ATV.

Uviđaj će se obaviti po nalogu Okružnog javnog tužilaštva, a njemu mi trebalo da prisustvuju građevinski i saobraćajni vještak.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.