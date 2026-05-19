U Srpskoj rođeno 13 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, pet d‌jevojčica i osam d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je sedam beba, Doboju i Nevesinju po dvije, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

U porodilištu Banjaluka rođene su četiri d‌jevojčice i tri d‌ječaka, Doboju dva d‌ječaka, Nevesinju d‌ječak i d‌jevojčica, a u Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedan d‌ječak

U porodilištima Zvornik, Prijedor, Trebinje, Bijeljina i Foča nije bilo poroda