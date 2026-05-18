Dodik: Borac je riječ koja traje kao i Republika Srpska

18.05.2026 21:25

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академија поводом 100 година постојања ФК Борац
Predsjednik Organizacionog odbora za proslavu 100 godina postojanja FK "Borac" Milorad Dodik istakao je da je Borac zaista riječ koja traje, kao što traje Banjaluka, Republika Srpska.

"Nema uspjeha kluba, ako ljudi oko kluba ne žive za njega. Uvijek imate mnogo odricanja, da bi klub bio uspješan. Bez navijača koje Borac ima, teško bi bilo šta ostvariti. Oni su uvijek bili na tribinama, u svakom vremenskom uslovu", dodao je Dodik.

Dodik se osvrnuo i na 1988. godinu, te se zahvalio svima koji su tada sve učinili ponosnim.

Zeljković: Borac je emocija, slava i pripadnost

"Mi ćemo izgraditi moderan evropski fudbal. Sjećam se prije 5-6 godina Gradski stadion je bio oronuo. Pokojni Željko Kopanja nije izlazio iz kancelarije kako bi se stekli uslovi da Borac tu igra. Pozivam sve odgovorne ljude da odmah napravimo organizacioni odbor da Borac dobije novi stadion. Uspjeh kluba zavisi od vas koji sjedite tu. Moramo sa obezbijedimo sve što treba, a zna se šta treba. Želim Borcu uspjeh", rekao je Dodik.

Dodik se takođe osvrnuo na Žižovića, te istakao da je on bio poseban čovjek, kojeg su svi voljeli.

Dodik je posebno priznanje za doprinos i pomoć pri razvoju FK "Borac".

Milorad Dodik dobio posebno priznanje
Milorad Dodik dobio posebno priznanje

