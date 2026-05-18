Potvrđeno: Žoze Murinjo se vraća na klupu Real Madrida!

Žoze Murinjo se vraća na klupu Real Madrida, potvrdio je najpoznatiji fudbalski insajder na svijetu Fabricio Romano.

Romano je svojim čuvenim „Here we go!“ objavio vijest koju su svi navijači Reala s nestrpljenjem očekivali – Murinjo napušta Benfiku i sjeda na klupu Kraljevskog kluba, gdje će naslijediti Alvara Arbelou.

„Murinjo i Real su dogovorili usmeno sve uslove i čeka se potpisivanje dokumenata. Planirano je da Murinjo potpiše dvogodišnji ugovor“, otkrio je Romano.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Romano je dodao i kako će Murinjo stići u Madrid nakon utakmice Reala protiv Atletik Bilbao 23. maja.

Podsjetimo, Murinjo je vodio Real Madrid od 2010. do 2013. godine s kojim je osvojio po jednu La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije.

Takođe je ranije u karijeri vodio i Benfika.