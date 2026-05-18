Potvrđeno: Žoze Murinjo se vraća na klupu Real Madrida!

18.05.2026 11:09

Foto: Tanjug / AP / Armando Franca

Žoze Murinjo se vraća na klupu Real Madrida, potvrdio je najpoznatiji fudbalski insajder na svijetu Fabricio Romano.

Romano je svojim čuvenim „Here we go!“ objavio vijest koju su svi navijači Reala s nestrpljenjem očekivali – Murinjo napušta Benfiku i sjeda na klupu Kraljevskog kluba, gdje će naslijediti Alvara Arbelou.

„Murinjo i Real su dogovorili usmeno sve uslove i čeka se potpisivanje dokumenata. Planirano je da Murinjo potpiše dvogodišnji ugovor“, otkrio je Romano.

Romano je dodao i kako će Murinjo stići u Madrid nakon utakmice Reala protiv Atletik Bilbao 23. maja.

Podsjetimo, Murinjo je vodio Real Madrid od 2010. do 2013. godine s kojim je osvojio po jednu La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije.

Takođe je ranije u karijeri vodio i Benfika.

