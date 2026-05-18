Mađarski predsjednik odbio da podnese ostavku

Mađarski predsjednik Tamaš Šuljok odbio je poziv novog premijera Petera Mađara da podnese ostavku u intervjuu portalu "Indeks", rekavši da nema opravdanja da se povuče.

"Trenutno ne postoji nijedan pravni razlog ili ustavno opravdanje koje bi moglo da opravda moju ostavku. Ostajem vjeran svojoj zakletvi i sve dok obavljanje moje funkcije nije nemoguće, namjeravam da ispunjavam mandat koji sam preuzeo", rekao je Šuljok.

On je dodao da predsjednik mora da izrazi jedinstvo nacije i odbio sugestije da su nedavni izbori predstavljali smjenu režima. Šuljok smatra da se dogodila samo promjena vlade.

Uloga predsjednika u Mađarskoj uglavnom je ceremonijalna, iako Šuljok može da vrati zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili da proslijedi zakone Ustavnom sudu.

Mađar je nakon nedavnih parlamentarnih izbora pozvao je Šuljoka i ostale funkcionere imenovane pod prethodnom vladom da podnesu ostavke.

Mađar je rekao da će, ako Šuljok ne podnese ostavku, iskoristiti snažan mandat svoje stranke Tisa da izmijeni Ustav i druge zakone da bi ga prisilio da ode sa funkcije.