Mađarski predsjednik odbio da podnese ostavku

18.05.2026 11:51

Mađarski predsjednik Tamaš Šuljok odbio je poziv novog premijera Petera Mađara da podnese ostavku u intervjuu portalu "Indeks", rekavši da nema opravdanja da se povuče.

"Trenutno ne postoji nijedan pravni razlog ili ustavno opravdanje koje bi moglo da opravda moju ostavku. Ostajem vjeran svojoj zakletvi i sve dok obavljanje moje funkcije nije nemoguće, namjeravam da ispunjavam mandat koji sam preuzeo", rekao je Šuljok.

On je dodao da predsjednik mora da izrazi jedinstvo nacije i odbio sugestije da su nedavni izbori predstavljali smjenu režima. Šuljok smatra da se dogodila samo promjena vlade.

Uloga predsjednika u Mađarskoj uglavnom je ceremonijalna, iako Šuljok može da vrati zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili da proslijedi zakone Ustavnom sudu.

Mađar je nakon nedavnih parlamentarnih izbora pozvao je Šuljoka i ostale funkcionere imenovane pod prethodnom vladom da podnesu ostavke.

Mađar je rekao da će, ako Šuljok ne podnese ostavku, iskoristiti snažan mandat svoje stranke Tisa da izmijeni Ustav i druge zakone da bi ga prisilio da ode sa funkcije.

Bjeloruska vojska počela obuku za upotrebu ruskog nuklearnog oružja

Rusi tvrde: Hantavirus se širi među ukrajinskim vojnicima

Kim Džong Un o zakletom neprijatelju: Granicu sa Južnom Korejom učiniti neosvojivom tvrđavom

