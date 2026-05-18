Logo
Large banner

Da li nam prijeti ebola? Svijet u panici

Autor:

ATV
18.05.2026 07:52

Komentari:

0
Здравствени службеник користи термометар за провјеру људи испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, у суботу, 16. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/ Hajarah Nalwadda

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštili su u nedjelju da su mobilisali resurse za reagovanje na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, prenijeli su danas, 18.maja, američki mediji.

Nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju ebole i vanrednu situaciju javnog zdravlja od međunarodnog značaja, prenosi Rojters.

Najmanje šest Amerikanaca bilo je izloženo virusu ebole u Demokratskoj Republici Kongo, rekli su izvori iz međunarodnih humanitarnih organizacija za CBS Njuz, iako nije jasno da li je neko zaražen.

Troje Amerikanaca suočilo se sa kontaktom ili je bilo izloženo visokom riziku, a jedan od njih imao je simptome ebole, prenosi Tanjug.

U Kongu je do nedjelje bilo više od 300 sumnjivih slučajeva, a ove godine registrovano je osam laboratorijski potvrđenih slučajeva, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

CDC je saopštio da podržava međuagencijske partnere koji aktivno koordiniraju bezbjedno povlačenje manjeg broja Amerikanaca koji su direktno pogođeni ovom epidemijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ebola

Ebola virus

Kongo

Amerika

Afrika

Uganda

SZO

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Sastanci urodili plodom: Kina će povećati uvoz iz Amerike, u fokusu meso

6 h

0
Штрајк жељезничке компаније у Њујорк се наставља, путници се припремају за хаос у понед‌јељак

Svijet

Štrajk željezničke kompanije u Njujork se nastavlja, putnici se pripremaju za haos u poned‌jeljak

6 h

0
Два америчка борбена авиона се сударила у ваздуху, појавио се снимак

Svijet

Dva američka borbena aviona se sudarila u vazduhu, pojavio se snimak

6 h

0
упозорење земљотрес бих данас

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

7 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner