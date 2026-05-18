Da li nam prijeti ebola? Svijet u panici

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštili su u nedjelju da su mobilisali resurse za reagovanje na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, prenijeli su danas, 18.maja, američki mediji.

Nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju ebole i vanrednu situaciju javnog zdravlja od međunarodnog značaja, prenosi Rojters.

Najmanje šest Amerikanaca bilo je izloženo virusu ebole u Demokratskoj Republici Kongo, rekli su izvori iz međunarodnih humanitarnih organizacija za CBS Njuz, iako nije jasno da li je neko zaražen.

Troje Amerikanaca suočilo se sa kontaktom ili je bilo izloženo visokom riziku, a jedan od njih imao je simptome ebole, prenosi Tanjug.

U Kongu je do nedjelje bilo više od 300 sumnjivih slučajeva, a ove godine registrovano je osam laboratorijski potvrđenih slučajeva, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

CDC je saopštio da podržava međuagencijske partnere koji aktivno koordiniraju bezbjedno povlačenje manjeg broja Amerikanaca koji su direktno pogođeni ovom epidemijom.