Radnici na najprometnijoj željezničkoj liniji u Sjevernoj Americi štrajkuju, prijeteći velikim poremećajima u saobraćaju za stotine hiljada putnika koji putuju kroz Njujork uoči polaska na posao u poned‌jeljak ujutro.

Sindikati koji predstavljaju radnike njujorške kompanije Long Ajlend Rejl Roud (LIRR) pokrenuli su štrajk u subotu nakon što nisu uspjeli postići dogovor sa upravom željeznice o pravilima o platama i radu.

Ovaj štrajk označava prvi štrajk LIRR-a u više od 30 godina za oko 3.500 sindikalnih radnika, nakon dvodnevnog prekida rada 1994. godine.

Metropolitanska transportna uprava (MTA) upozorila je da nema zamjene za željeznicu, pozivajući putnike da rade od kuće ako je moguće.

Za ned‌jelju nisu bili zakazani formalni razgovori između sindikalnih lidera i uprave, što povećava mogućnost da bi poremećaji mogli nastaviti i tokom užurbane radne gužve u poned‌jeljak.

"Za radničku klasu ne možete jednostavno reći da ostanu kod kuće. Nismo svi bankari s Vol strita. Moramo biti u mogućnosti osigurati da radnička klasa može stići u grad", rekao je Ročars Džr., predsjednik opštine Kvins.

Koalicija sindikata koji predstavljaju radnike LIRR-a kaže da traži poboljšanje plata i uslova rada nakon godina bez povećanja plata.

