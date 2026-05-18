Logo
Large banner

Štrajk željezničke kompanije u Njujork se nastavlja, putnici se pripremaju za haos u poned‌jeljak

Autor:

ATV
18.05.2026 07:23

Komentari:

0
Штрајк жељезничке компаније у Њујорк се наставља, путници се припремају за хаос у понед‌јељак
Foto: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Radnici na najprometnijoj željezničkoj liniji u Sjevernoj Americi štrajkuju, prijeteći velikim poremećajima u saobraćaju za stotine hiljada putnika koji putuju kroz Njujork uoči polaska na posao u poned‌jeljak ujutro.

Sindikati koji predstavljaju radnike njujorške kompanije Long Ajlend Rejl Roud (LIRR) pokrenuli su štrajk u subotu nakon što nisu uspjeli postići dogovor sa upravom željeznice o pravilima o platama i radu.

Ovaj štrajk označava prvi štrajk LIRR-a u više od 30 godina za oko 3.500 sindikalnih radnika, nakon dvodnevnog prekida rada 1994. godine.

Metropolitanska transportna uprava (MTA) upozorila je da nema zamjene za željeznicu, pozivajući putnike da rade od kuće ako je moguće.

Штрајк Жељезница у Њујорку
Štrajk Željeznica u Njujorku

Za ned‌jelju nisu bili zakazani formalni razgovori između sindikalnih lidera i uprave, što povećava mogućnost da bi poremećaji mogli nastaviti i tokom užurbane radne gužve u poned‌jeljak.

"Za radničku klasu ne možete jednostavno reći da ostanu kod kuće. Nismo svi bankari s Vol strita. Moramo biti u mogućnosti osigurati da radnička klasa može stići u grad", rekao je Ročars Džr., predsjednik opštine Kvins.

Koalicija sindikata koji predstavljaju radnike LIRR-a kaže da traži poboljšanje plata i uslova rada nakon godina bez povećanja plata.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njujork

željeznica

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Два америчка борбена авиона се сударила у ваздуху, појавио се снимак

Svijet

Dva američka borbena aviona se sudarila u vazduhu, pojavio se snimak

7 h

0
упозорење земљотрес бих данас

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

7 h

0
Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Svijet

Iran našao novi način da zaprijeti: Na meti kablovi i internet

7 h

0
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Ruska vojska napreduje: Počele borbe za kapiju Slavjanska

16 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner