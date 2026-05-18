"Srce mu je prepuklo": Otac ubijenog Aleksandra (22) umro 10 dana nakon gubitka sina

Porodična tragedija koja je prije deset dana potresla Kruševac i cijelu Srbiju dobila je još bolniji i tragičniji epilog. Samo nekoliko dana nakon što je dvadesetdvogodišnji Aleksandar G. brutalno ubijen u gradskom parku u naselju Bare, preminuo je i njegov otac, čije je srce prepuklo od tuge za sinom.

Prema riječima bliskih prijatelja i poznanika ove porodice, Aleksandrov otac se već duže vrijeme hrabro borio sa teškom bolešću. Ipak, stravična vijest o gubitku djeteta bila je udarac koji njegovo narušeno zdravlje i slomljena duša nisu mogli da podnesu.

„Borio se dugo sa bolešću, ali ovu tragediju jednostavno nije mogao da izdrži. Umro je od tuge za djetetom“, kroz suze su ispričali potreseni poznanici porodice za lokalni portal Central info.

Ubijen ni kriv ni dužan zbog mobilnog telefona?

Podsjetimo, Aleksandar G. (22) svirepo je ubijen 8. maja u večernjim satima u gradskom parku. Dok su se na društvenim mrežama u prvim satima nakon zločina pojavljivale razne spekulacije, Aleksandrovi prijatelji i poznanici tokom proteklih dana oštro su demantovali bilo kakvu povezanost ubijenog mladića sa kriminalnim strukturama ili lošim društvom. Prema njihovim tvrdnjama, svemu je prethodio banalan sukob oko mobilnog telefona koji su osumnjičeni prethodno oteli od Aleksandra.

„Uzeli su mu telefon iz auta, a pošto su ga odmah prodali, nisu htjeli da mu ga vrate. Onda im je palo na pamet da sačekaju momka“, napisao je jedan od Aleksandrovih prijatelja na društvenim mrežama.

„Prvo su ga zvjerski prebili, a onda im ni to nije bilo dovoljno, nego su ga krvnički izboli. Momak je izgubio život ni kriv ni dužan, braneći svoju stvar.“

Prijatelji i poznanici tokom proteklih deset dana neprekidno evociraju uspomene na Aleksandra, opisujući ga kao uvijek nasmejanog, pozitivnog mladića koji je bio oličenje dobrote i spreman da svakome pritekne u pomoć.

Posljednji krici upomoć odjekivali naseljem Bare

Detalji te kobne večeri od 8. maja i dalje slamaju srca mještana Kruševca. Građani su nesretnog mladića pronašli u lokvi krvi u gradskom parku. Prema svjedočenjima stanara okolnih zgrada, Aleksandar je posljednjim atomima snage pokušavao da se spasi, dozivajući pomoć i kucajući na vrata obližnjih stanova.

„Kukao je i molio da neko pozove Hitnu pomoć. Čuli smo da je u tom samrtnom ropcu uspio i sam da okrene broj. Neke komšije kažu da je od šoka i bolova govorio: 'Pomagajte, upucan sam', iako je zapravo bio izboden“, ispričala je vidno potresena žena koja stanuje u blizini mjesta gdje se dogodio stravičan zločin.

Ljekari Opšte bolnice u Kruševcu brzo su reagovali i satima se borili za život teško ranjenog mladića, ali su povrede vitalnih organa bile preteške. Aleksandar je preminuo u bolnici nedugo nakon prijema.

Oproštaj navijača i hitna reakcija policije

Od nastradalog Aleksandra oprostili su se i navijači Fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca, čiji je on bio vjerni i dugogodišnji pratilac.

„U Kruševcu je nasmrt izboden navijač Napretka. Počivaj u miru“, stoji u jednoj od javnih oproštajnih poruka uz godinu rođenja i smrti nesretnog mladića, dok u drugoj piše: „Saučešće porodici. Ne mogu da vjerujem, care, neka ti je laka crna zemlja.“

Podsjetimo, brzom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, osumnjičeni za ovaj stravičan zločin su identifikovani i privedeni pravdi neposredno nakon ubistva. Uhapšeni su L.B. (21) i A.K. (19) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo ubistva.

Oni se terete da su te večeri, oko 21.40 časova, u parku u naselju Bare, Aleksandru naneli više ubodnih rana oštrim predmetom, nakon čega su pobegli sa lica mesta. Istraga je u toku, a javnost u Kruševcu i regionu, zanemela pred dvostrukom tragedijom ove porodice, zahteva najstrože kazne za napadače koji su u jednom danu ugasili mladi život, a potom u smrt odveli i oca koji nije mogao da preživi gubitak sina.

