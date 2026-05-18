Teška nesreća: Udario djevojku (22) na pješačkom - ona preminula, on pobjegao, pa se sam predao

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23.20 časova u Ulici Donje Svetice u Zagrebu poginula je djevojka (22).

Nju je, kako navode iz policije automobilom, na pješačkom prelazu udario 31-godišnjak koji je potom pobjegao, a djevojka je preminula na mjestu.

Prema saopštenju policije, 31-godišnjak je upravljao putničkim automobilom marke Škoda zagrebačkih registarskih oznaka, iako mu je vozačka dozvola istekla. Kretao se Ulicom Donje Svetice prema jugu, a nesreća se dogodila kod raskrsnice s Nartskom ulicom, kod kućnog broja 61, na obilježenom pješačkom prelazu.

"Vozač se nije približavao pješačkom prelazu bezbjednosnom brzinom, iako je bio dužan da vozi tako da ne ugrožava pješake te da može zaustaviti vozilo kako bi propustio osobe koje su već stupile na prelaz", navode iz policije.

Saobraćaj bio zatvoren više od dva i po časa

Prednjim dijelom automobila naletio je na 22-godišnjakinju koja je prelazila ulicu po pješačkom prelazu, dolazeći vozaču s desne strane. Pješakinja je od zadobijenih povreda preminula na mjestu nesreće, a njeno tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Nakon nesreće vozač je pobjegao s mjesta događaja, no jutro nakon toga sam je došao u službene prostorije policije, gdje je nad njim sprovedeno kriminalističko istraživanje. Policija ga je alkotestirala te mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0.68 promila u organizmu, nakon čega je uhapšen.

Uviđajem je rukovodila zamjenica Županijskog državnog tužilaštva uz asistenciju policijskih službenika Prve stanice saobraćajne policije Zagreb.

Zbog uviđaja i policijskog postupanja saobraćaj Ulicom Donje Svetice bio je potpuno obustavljen od 23.40 do 2.20 časova te se odvijao okolnim ulicama.

Protiv 31-godišnjaka biće podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela izazivanja saobraćajne nesreće u drumskom saobraćaju iz člana 227. Krivičnog zakona.

