Opsadno stanje u Drnišu! Ubica prije zločina kupovao zalihe? Građani ogorčeni na vlasti!

Drniš je danas tužan, pust i okovan strahom. Potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, koji je osumnjičen da je hladnokrvno ubio 19-godišnjeg maturanta koji je radio kao dostavljač pice, i dalje intenzivno traje.

Ispred kuće u kojoj se u subotu uveče desilo okrutno ubistvo nesrećnog mladića, koji je ovog proljeća trebalo da maturira, i dalje vlada vanredno stanje. Kako s terena javlja reporterka Dnevnika Nove TV, policija od jutra obezbjeđuje lokaciju u najjačim snagama, naoružana dugim cijevima.

Nebo iznad Drniša cijeli dan nadlijeće policijski helikopter, a u vazduh su podignuti i dronovi. Potraga se u ovim trenucima preusmjerila na rubna područja grada, okolna sela i nepristupačne šumske predjele Promine, kuda je bjegunac navodno pobjegao.

Policija je izdala dramatično upozorenje stanovništvu: ne izlazite iz kuća ako to nije nužno i nikako se ne približavajte Kristijanu Aleksiću!

Pripremao se za bjekstvo?

Među mještanima su se pojavile izuzetno uznemirujuće informacije koje bacaju novo svjetlo na stravičan zločin. Naime, Kristijan Aleksić je nekoliko dana prije ubistva viđen u lokalnoj prodavnici kako kupuje veće količine konzervi i pašteta.

Sve upućuje na to da je ubica unaprijed pravio zalihe hrane, svjestan da ga nakon krvavog pira čeka dugotrajno skrivanje u gustim i nabujalim drniškim šumama.

Na ulicama Drniša danas vlada sablasna praznina, a rijetki prolaznici s kojima je ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala, na primjer na lokalnoj benzinskoj stanici, ne kriju ogorčenje. Cio grad priča samo o ovome.

Direktna svjedokinja ubistva i komšinica, koja je zbog pretrpljenog straha i teškog emotivnog šoka bila u suzama i nije mogla da stane pred kamere, prepričala je novinarima stravične scene od subote uveče. Potvrdila je da su ga u uličici svi prijavljivali i da je cio Drniš živio u konstantnom strahu od 50-godišnjeg povratnika iz zatvora.

Mještani otkrivaju kako je Aleksić i ranije pokazivao agresiju — na ulicama je znao nasilno da gura žene, a u gradu se ponovo glasno i s jezom spominje njegov raniji spisak za likvidaciju na kojem su navodno bila imena ljudi koje je planirao da ubije.

Ogromno ogorčenje građana: „Sistem je zakazao!“

Drnišani su ljuti, ogorčeni i u potpunoj nevjerici. Smatraju da su državne institucije i u ovom slučaju zakazale te otvoreno pitaju kako je moguće da je osoba s takvom prošlošću slobodno šetala ulicama.

Ogroman propust sistema vide u činjenici da čovjek koji iza sebe već ima odležanu višegodišnju zatvorsku kaznu za ubistvo mlade djevojke nije bio pod nikakvim nadzorom niti kontrolom, što je na kraju dovelo do još jedne, nezapamćene tragedije i gubitka nedužnog mladog života.