Obilježilo ga je stravično ubistvo i poštovanje sotonske crkve: Ko je Kristijan Aleksić?

Policija i dalje traga za osumnjičenim za ubistvo koje je potreslo Drniš, a nedavno je objavljeno da je riječ o 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, koji je prije više od 30 godina počinio stravičan zločin.

Podsjetimo, Aleksić se sumnjiči da je u subotu uveče pucao na 19-godišnjeg dostavljača pice, koji je preminuo od posljedica ranjavanja. Osumnjičeni je nakon toga pobjegao, a u potragu su uključeni specijalci, dronovi i helikopter.

Policijska uprava šibensko-kninska objavila je fotografiju osumnjičenog i pozvala građane na oprez.

„U intenzivnoj potrazi angažovane su sve raspoložive policijske snage i tehnika. Upozoravamo građane da se, ukoliko uoče Kristijana Aleksića, ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi i vjerovatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah pozovite 192“, saopštila je policija.

Iz PU šibensko-kninske potvrdili su i da je Aleksić 2023. godine bio prijavljen Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija.

Kristijan Aleksić ubistvo 1994. godine

Ukoliko se potvrde medijski navodi, riječ je o muškarcu koji je 1994. godine ubio svoju 22-godišnju komšinicu i poznanicu Marijanu Sučević. Tužilaštvo ga je teretilo da je djevojku sačekao na putu prema kući njene bake i čak 17 puta je izbo nožem.

Prema rezultatima istrage, Marijana Sučević ubijena je na izuzetno brutalan način. Napadač ju je, kako je navedeno u postupku, sačekao na putu, prišao joj s leđa i napao posebno prepravljenim nožem za hljeb, čiju je dršku ojačao metalnom cijevi. Na rukama je nosio kožne rukavice.

Nakon prvog napada udaljio se od tijela, a zatim se vratio i zadao joj dodatne ubode u glavu, grudi i leđa. Ukupno joj je naneseno 17 rana, a tokom napada i sam se povrijedio, pa su na odjeći žrtve pronađeni tragovi njegove krvi. Nož je, prema sopstvenom priznanju, kasnije polomio, ali nikada nije pronađen.

Na suđenju je Aleksić govorio da je bio opsjednut nasilnim filmovima i da je želio da provjeri da li je sposoban da ubije. Tvrdio je da za napad na Marijanu nije imao poseban motiv. Prema navodima iz postupka, bio je povučen, sa žrtvom nikada nije razgovarao, već ju je samo posmatrao.

Majka ubijene Marijane tada je za Večernji list rekla da joj niko ne može vratiti kćerku i da je sumnjala na mnoge, ali nikada na Aleksića. Zahvalila je policiji što, kako je rekla, godinama nije odustajala od slučaja.

Aleksić je prvobitno nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora, ali mu je Vrhovni sud kasnije povećao kaznu na 14 godina.

Kao otežavajuće okolnosti navedeni su planiranje ubistva, brutalnost napada i način izvršenja zločina. Izrečena mu je i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Olakšavajućim okolnostima smatrani su njegova životna dob, jer je zločin počinio sa 18 godina i dva mjeseca, kao i smanjena uračunljivost.

Prema ranijim podacima, još sredinom devedesetih liječio se na psihijatriji u Splitu zbog adolescentne krize. Mediji su tada navodili da je bio opsjednut kultom smrti i satanom, da je po ormaru crtao simbole „666“ i uvježbavao ubode nožem.

Večernji list i novinar Dragan Miljuš početkom 2000-ih izvještavali su sa suđenja na kojem je svjedočila njegova majka. Ona je Aleksića opisala kao povučenog i introvertnog mladića koji je imao probleme u školi i komplekse zbog viška kilograma. Rekla je da je često boravio u kući, izrađivao predmete od drveta i vezao goblene, ali je odbacila tvrdnje da je pravio noževe.

Aleksić je uhapšen nakon što je njegov brat policiji ispričao da mu je priznao ubistvo djevojke.

Njihova majka na sudu je izjavila da je upravo ona pozvala policiju zbog ponašanja svog sina, ali da nije znala da će ga to dovesti u vezu sa ubistvom.

„Da sam znala da će ga povezati sa ubistvom te djevojke, nikada ga ne bih prijavila. Ne bih osam godina u kući skrivala ubicu, makar mi bio sin“, rekla je tada.