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Kajak: Anže Urankar grabi ka tituli najboljeg svih vremena

Autor:

ATV
06.06.2026 20:16

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Кајак на дивљим водама.
Foto: ATV

Ono što su Kristijano Ronaldo i Leo Mesi u svijetu fudbalu, to su Nejc Žnidarčić i Anže Urankar u kajaku na divljim vodama.

Nejc je čak sedam puta bio svjetski šampion u sprintu, ali Anže mu sa pet titula diše za vratom na listi nedodirljivih legendi ovog sporta.

Svoje prve lekcije sa veslom na rijeci stekao sa devet godina u rodnoj Ljubljani i istoimenom kajak kanu klubu.

Dvije decenije kasnije uz marljiv i predan rad postao je jedan od najboljih u istoriji ovog sporta, a silno je motivisan da nastavi sa odličnim rezultatima.

Do svog petog svjetskog zlata Urankar je doveslao na rijeci Vrbas koja mu je, kako kaže, odavno prirasla srcu.

Slovenija je već godinama unazad na samom vrhu najboljih kajakaških nacija na planeti, ali i u njihovom komšiluku fabrika „Panato“ pod komandom Vladija Panata radi punom parom. Za Italiju je tokom sportske karijere osvojio petnaest medalja, a sada kao trener i otac brusi talenat svojih kćerki Sesilije i Alis.

Vladi kaže da prečac do uspjeha ne postoji i da je svaki dan novo dokazivanje.

"U ovom sportu, kao i u bilo kojem drugom, uvijek, svakog dana, morate da date sve od sebe. Tajna uspjeha leži u napornom radu koji se uvijek isplati. Zadovoljan sam našim rezultatima koji nam daju motiv za dalje. Lijepo je kada dođeš na vrh, ali da bi opstao moraš da nastaviš sa radom", naveo je on.

Potvrda ovih riječi porodici Panato stigla je i na rijeci Vrbas tokom nedavno održanog svjetskog prvenstva. Sesilija je osvojila čak šest medalja, od kojih su četiri bile zlatnog sjaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kajak

Vrbas

Banjaluka

Anže Urankar

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