Vladimir Vujasinović novi selektor Srbije!

Bivši kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović postao je novi selektor vaterpolista Srbije i na toj poziciji naslijediće Uroša Stevanovića koji je otišao usljed neslaganja sa novim rukovodstvom Vaterpolo saveza Srbije (VSS).

Vujasinović je jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svjetskog vaterpola i iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru. Bio je kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je, nakon perioda embarga i sankcija devedesetih, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspjesima i samom svjetskom vrhu.

Ona je ostala upisana zlatnim slovima u istoriji najtrofejnijeg srpskog ekipnog sporta.

Kao igrač nastupao je za Primorje, Crvenu zvezdu, Barselonu, Partizan, Romu i Pro Reko, osvojivši 37 klupskih trofeja, uključujući i četiri Evrolige, dok je sa nacionalnim timom na najvećim takmičenjima osvojio četiri zlata (Prvenstvo sveta 2005, Prvenstva Evrope 2001, 2003, 2006), kao i po četiri srebrne i bronzane medalje. 2001. godine proglašen je za najboljeg vaterpolistu svijeta.

Po završetku igračke karijere uspešno je radio kao trener u Partizanu, Pro Reku, Novom Beogradu i grčkom Vuljagmeniju. Bio je član stručnog štaba reprezentacije Srbije kao asistent selektora Dejana Savića u našem najtrofejnijem periodu, kada su osvojene zlatne medalje na Olimpijskim igrama (2016), Prvenstvu svijeta (2015), Prvenstvima Evrope (2014. i 2016), kao i Svjetskim ligama (2013, 2014, 2015, 2016).

"Uvjereni smo da će Vujasinović svojim autoritetom, znanjem i odnosom prema reprezentaciji doprineti daljem razvoju i ostvarivanju najviših ciljeva u narednom periodu. Vaterpolo savez Srbije želi dobrodošlicu Vladimiru Vujasinoviću na mesto selektora reprezentacije Srbije, čiji dolazak predstavlja važan trenutak za nacionalni tim i srpski vaterpolo", navodi se iz VSS.

Za sada su u stručnom štabu i treneri - Miloš Korolija, Sergej Šveljo, ljekari - Đorđe Ivančević, Goran Lončar, fizioterapeut - Dragan Parandilović.

Šta je sa "otpisanima" iz Srbije?

Za sada i dalje nije poznato da li će dolazak Vladimira Vujasinovića na kormilo reprezentacije Srbije promijeniti nešto u statusu 11 igrača koji su se povukli iz državnog tima solidarišući se sa Urošem Stevanovićem. S obzirom na to da Mediteranske igre nisu ni blizu važno takmičenje za Srbiju kao ona koja slijede poslije, najvjerovatnije će razgovori na tu temu biti ostavljeni za kasnije.

Pismo o bojkotu potpisali su inače kapiten Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović.

(Mondo)