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Nezapamćen skandal: Sportistkinja pod istragom jer je navodno istukla dečka

Autor:

ATV
04.06.2026 21:27

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Сабрина Воинеа
Foto: Screenshot / YouTube

Poprilično strašne vijesti dolaze iz komšiluka, poznata gimnastičarka kluba Konstanca - Sabrina Voinea, nalazi se pod istragom policije.

Slučaj dolazi nakon što je navodno fizički napala svog dečka dok su se nalazili u sportskom kompleksu "Lia Manoliju" u Bukureštu, prenosi Agerpres.

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Tokom srijede su policajci Direkcije opšte policije Bukurešta (DGPMB) - Policijske stanice 9, po prijavi, obaviješteni od strane jednog mladića starog 19 godina da je, dok se nalazio u sportskom kompleksu u sektoru 2, fizički napadnut od strane djevojke stare 19 godina, saopštio je pres-biro DGPMB.

Prema navodima izvora, usljed spontanog konflikta, djevojka je navodno fizički napala mladića, udarajući ga dlanovima i pesnicama po rukama.

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"Oštećenoj osobi su predočene odredbe Zakona br. 26/2024, odnosno mogućnost izdavanja proširenog naloga za zaštitu, ali je ona odbila preduzimanje takve mjere", navodi DGPMB.

Istraga se nastavlja od strane policajaca iz Policijske stanice 9 radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzimanja zakonskih mjera koje budu potrebne.

(Telegraf)

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Tagovi :

Sabrina Voinea

Nasilje

Policija

Sportistkinja istukla dečka

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