Rojević za ATV: Ohrid je evropska senzacija

Autor istorijskog uspjeha je srpski trener Boris Rojević koje je isto takmičenje osvajao i sa Vojvodinom.

Ohrid je ponovio rezultat koji je prošle godine pošao za rukom drugom makedonskom predstavniku Alkaloidu za krunu najbolje sezone u klupskoj istoriji. Rojević za ATV poručuje da je ostvaren nevjerovatan rezultat.

Krcata dvorana u Ohridu nosila je Rojevićeve pulene. Ništa nije moglo da spriječi makedonsku senzaciju, te rukomet u ovoj zemlji proživljava nove momente zlatne ere.

Slavlje i dalje traje, Ohrid je napravio senzaciju, kao i Melsungen u Evropa ligi koji je iznenadio Kil.