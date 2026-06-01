Navijači ispratili reprezentaciju BiH na Mundijal

Tribine stadiona Grbavica danas su bile ispunjene navijačima koji su došli da isprate Bh. reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo. Ekipa i stručni štab ujutro će put SAD-a, a Sergej Barbarez poručio je da je cilj ispunjen.

Govoreći o stanju u ekipi, Barbarez očekuje da će Tabaković biti spreman za drugu utakmicu na Mundijalu, dodajući da će kapiten Džeko u punom kapacitetu trenirati u Americi. Nakon povrede golamana Hadžikića, zvanično na Mundijal putuje Borčev golman Mladen Jurkas. Priprotet za Barbareza je da se ekipa adaptira na vrijeme I vremensku razliku.

Generalnu provjeru pred Mundijal reprezentacija BiH imaće u subotu u Sent Luisu, protiv Paname. Prvu utakmicu na prvenstvu svijeta odigraće 12. juna u Torontu protiv Kanade. Potom slijede dueli sa Švajcarskom i Katarom.