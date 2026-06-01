Predrag Mijatović podnio ostavku

Ponedjeljak, 1. jun, definitivno je bio dan o kom će navijači Partizana pričati.

U SC Teleoptik održana je Skupština FK Partizan na kom je odlučeno da niko iz upravnog odbora neće napustiti Humsku.

Republika Srpska Karan potpisao: Konkretne mjere za boračke kategorije

Ipak, pravi haos uslijedio je na konferenciji za medije po završetku Skupštine. Prvo se Rasim Ljajić obratio medijima i otkrio da je falio samo jedan glas da Predrag Mijatović završi svoju priču u Partizanu.

"Pretpostavljam da vas ne interesuje kako je tekla rasprava, već samo rezultati glasanja. Imali smo konstruktivnu i na momente polemičnu raspravu, iznijeti su različiti stavovi. Ono što je zajednički imenitelj je da je napravljen veliki rezultat u smislu stabilizacije kluba, da smo nezadovoljni plasmanom na tabeli i da nastavljamo proces stabilizacije kluba koji treba da se bori za titulu i da igra Evropu", rekao je i dodao:

Svijet Toplotni talas koštaće grčku ekonomiju do 13 milijardi evra

"Stavili smo na glasanje povjerenje članova upravnog odbora i glasanje je bilo tajno, a nakon prebrojanih glasova mogu da vam saopštim pojedinačno rezultate:

Rasim Ljajić 30 za, 2 uzdržana, 3 protiv

Danko Lazović: 25 za, 3 uzdržana, 5 protiv

Predrag Mijatović: 11 za, 4 uzdržana, 20 protiv

Milka Forcan: 23 za, 4 uzdržana, 6 protiv

Vojislav Lazarević: 20 za, 3 uzdržana, 8 protiv".

"Da bi neko bio razriješen članstva u upravnom odboru potreban je 21 glas protiv, a to nijedan član nije dobio tako da uprava ostaje u sazivu u kom je imenovan na prethodnoj Skupštini", objasnio je.

Ipak, pravi haos uslijedio je kada je pred novinare stao Predrag Mijatović koji je podnio neopozivu ostavku.

"Ne mogu dalje pod ovim principima", rekao je Predrag Mijatović, pa dodao:

Tenis Srpkinja samljela Francuskinju za osminu finala Rolan Garosa

" Da pređemo na stvar. Predsjednik kluba je rekao u svom obraćanju šta se dogodilo na Skupštini, mislim da je bilo dobrih i konstruktivnih diskusija da Partizanu bude bolje, da primimo poruke i odlučimo šta ćemo i kako ćemo u kom pravcu. Kao što znate svi članovi uprave su dobili povjerenje Skupštine i to je ono što me jako brine. Slušao sam konferenciju za novinare predsjednika Rasima Ljajića i slažem se donekle u njegovim stavovima da treba krenuti nekim drugim pravcem, treba misliti na Partizan, treba uraditi sve da se nekakve relacije, da se situacije koje su se dešavale posljednja četiri mjeseca srijede. Ja iz mog iskustva i svega što se dogodila i tih Upravnih odbora gdje sam preglasavan sa 4:1, to je objavljivano kao veliki rezultat. Pitam sebe, a pitam i vas, da li je to moguće?".

"Ja lično mislim da to nije moguće. Ne zato što ja neću ili hoću, već Danko, Rasim, Milka. Mi smo pokazali nešto u posljednja četiri mjeseca što ne treba da bude Partizan. Mislim da ste i vi to iskoristili kao nekakvu temu, koju je svako na svoj način plasirao. Nešto što je vaš posao. Partizan je veliki klub da bi krenuli u tom pravcu. Odluku da napustim Upravni odbor sam trebao da odem prije četiri mjeseca, kad sam sputan da riješim i predložim stvari. Preglasan, to je ono što razmišljam u procesu od tri, četiri mjeseca. Nisam kao potpredsjednik imao svoju odluku za sportsku odluku", dodao je on.

Republika Srpska Lara Logan za ATV: Narativ o Srbima kao "lošim momcima" dizajniran je da sakrije istinu

"Da li je to potpis igrača, neka prodaja. Moram naglasiti da u transferu Andreja Kostića sam saznao putem medija, to je nenormalno, neprofesionalno, to je za jedan Upravni odbor, da ne kažem bruka i sramota, ali neočekivano. Čekao sam ovu Skupštinu i negdje bio taj koji je govorio da treba da se održi Skupština i vidimo ko ima, a ko nema povjerenje. Dobio sam povjerenje Skupštine, raduje me s jedne strane, a brine me jer poslije četiri mjeseca tog nekog neslaganja, tog nekog našeg prepucavanja i svega ostaloga... Vidjeli ste sve. To mi je nekako čudno. Ništa to ne važi, sad smo okej, danas je novi dan. Ne znam kako da započnem novi dan. Hipotetički, Srđan Blagojević je naš trener i ima godinu dana ugovora. Ja mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za sportski projekat Partizana, to je moje mišljenje. U novembru sam ja inicirao njegovu smjenu i svi su se složili. On je vraćen protiv moje odluke. Logika mi govori da moram da kažem da se slažem ili da kažem da predlažem neko novo rješenje. Zamislite da predložim novo rješenje i opet budem preglasan. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne vjerujem. Ne mogu da prihvatim sportski projekat za koji mislim da nije okej. Prepuštam da to ljudi rade koji znaju više, imaju iskustva nekom drugom. Da li je to ovaj Upravni odbor, on će morati da se širi. Po statutu kluba mora da ima pet ljudi, a onda definitivno, ja kao potpredsjednik za sportska pitanja moram da podnesem ostavku. Ovo ne treba da ide dalje, mislim da treba da dovedu nekog ko to bolje radi, ko ima drugačiju viziju i neko kome će ukazati povjerenje", nastavio je.