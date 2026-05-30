Nikola Jokić uz Arsenal u Budimpešti: Evo kako je proslavio pogodak Haverca

Poslije 45 minuta igre u Budimpešti, Arsenal vodi sa 1:0 u finalu Lige šampiona poslije gola Kaija Haverca u 5. minutu!

Arsenal u prednosti nakon prvih 45 minuta, PSŽ nemoćan

Mogao je Haverc i do drugog gola, ali nije uspio u nadoknadi vremena prvog poluvremena.

Na tribinama je i srpski košarkaš Nikola Jokić, a na društvenim mrežama su se pojavili snimci na kojima se vidi Jokić kako slavi pogodak Arsenala.