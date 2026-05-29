Crvena zvezda prije 35 godina postala šampion Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan prije tačno 35 godina, 29. maja 1991, ostvarili istorijski uspjeh osvajanjem titule prvaka Evrope.
Srpski klub je finalu tadašnjeg Kupa šampiona, na stadionu "Sveti Nikola" u Bariju, savladali francuski Olimpik iz Marselja rezultatom 0:0 - 5:3 penalima.
U penal seriji je presudio odbranjeni penal kapitena Stevana Stojanovića Francuzu Manuelu Amorosu.
Za Zvezdu su sa penala precizni bili svi izvođači, Robert Prosinečki, Dragiša Binić, Miodrag Belodedić, Siniša Mihajlović i na kraju Darko Pančev.
Trener Ljupko Petrović je u Bariju izveo sljedeći sastav: Stojanović, Jugović, Marović, Šabanadžović, Belodedić, Najdoski, Prosinečki, Mihajlović, Pančev, Savićević (Stošić), Binić.
Zvezda je na putu do finala eliminisala Grashopers (1:1, 4:1), Glazgov Rendžers (3:0, 1:1), Dinamo iz Drezdena (3:0, 2:1) i minhenski Bajern (2:1, 2:2).
Kasnije, 8. decembra iste godine, Zvezda je u Tokiju savladala Kolo Kolo 3:0 i postala prvak svijeta osvajanjem Interkontinentalnog kupa, prenosi Tanjug.
