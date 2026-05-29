Trišić Babić: Novi visoki predstavnik trebalo bi da ukine odluke svojih prethodnika

ATV
29.05.2026 08:52

Ана Тришић Бабић
Foto: ZIPAFOTO/Borislav Zdrinja

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju Srpske Ana Trišić Babić rekla je da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali Kancelarija visokog predstavnika nije, te da su tzv. bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu.

Trišić Babić je rekla da bi osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebalo da poništi odluke svojih prethodnika.

"Bilo bi fer prije nego što dođe da kaže "ove odluke više ne važe, ja ne želim da budem ovdje". Kao što su stari visoki predstavnici nametali, tako novi može da ukine", smatra ona.

Trišić Babić ističe da je EU u inferiornoj situaciji jer su, kako kaže, SAD došle da nas izvedu iz more u kojoj živimo posljednjih 30 godina.

Ona kaže da se EU bori da visoki predstavnik ostane u BiH pa čak i sa skraćenim mandatom od dvije godine, uz nadu da će se u tom periodu promijeniti vlast u SAD-u i da će intervencionizam ponovo ovladati.

Kada je riječ o prvom Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti koji je održan u Banjaluci, Trišić Babić je rekla da je to rezultat napora predstavnika vlasti Republike Srpske.

Navodi da je sve počelo Molitvenim doručkom u SAD-u kojem su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik i ona. Dodaje i da je potpisivanje memoranduma sa američkim kompanijama rezultat njihove posjete.

"Dolazak Gold instituta u Banjaluku nije bila nikakva vrsta lobiranja, već su oni prepoznali da mogu ovdje da organizuju jedan tako bitan skup", istakla je Trišić Babić.

Trišić Babić je istakla da su Samitu prisustvovali brojni potencijalni investitori, ne samo iz SAD-a već i iz evropskih zemalja, poput Španije i Grčke.

Ona je izrazila nadu da će otvaranjem Kancelarije ovog instituta u Banjaluci događaji poput ovog samita postati praksa.

(RTRS)

