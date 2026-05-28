"Iz medicinske dokumentacije Mehanizma jasno da su velika oštećenja koje ima general Mladić"

Srpski ljekari su pregledali medicinsku dokumentaciju generala Ratka Mladića, koja je porodici i odbrani dostavljena iz Haga i iz koje se nedvosmisleno vidi da su velika oštećenja koje je pretrpio usljed moždanih udara, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

Mladić je naveo da srpski ljekari na osnovu toga sad pišu svoj izvještaj.

"Pišu sad, pišu tamo. Velika su oštećenja na osnovu tog skena koji smo dobili, iako i dalje nismo dobili ono što smo tražili, a to je magnetna rezonanca, koja ima mnogo bolju rezoluciju i može mnogo bolje da pokaže sve što treba da se vidi, ali i ovako na CT se videlo da je imao velika oštećenja", rekao je on.

Darko Mladić je naglasio da su i haški ljekari prihvatili da je njegov otac imao moždani udar, iako su u početku govorili da ga nije bilo.

"Kada su uradili CT 2. maja onda je on pokazao i to što se desilo 10. aprila. Problem sa CT-om je taj što se on i ne radi kad je neko tek imao moždani udar i ne može da pokaže adekvatno oštećenja u prva 24 sata", rekao je Mladić.

On je naveo da mu je državni sekretar u Ministarstvu Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livija Pavićević, koja je u Hagu posjetila njegovog oca i Miću Stanišića prenijela očevu situaciju koju je i sam vidio.

"Ona je išla da bi se uverila u stanje, nije išla da razgovara sa nekim od zvaničnika tribunala, da bi pogledala stanje, da bi na neki način poručila da se Srbija trudi, da ih nije zaboravila", rekao je Mladić.

On je dodao da se sa ocem nije čuo danas, ali da je juče imao dva telefonska kontakta sa njim od 10-15 minuta i da je komunikacija uglavnom jednostrana, odnosno da general Mladić vrlo malo govori.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gd‌je je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju