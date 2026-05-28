Decenija muzike i emocije - ansambl Pale obilježio 10 godina rada

Muzički ansambl Pale održao je večeras u Kulturnom centru na Palama svečani koncert povodom 10 godina postojanja, a brojni posjetioci nagradili su izvođače dugim aplauzima i ovacijama.

Publici je predstavljen bogat i raznovrstan repertoar duhovne, narodne i zabavne muzike, a na sceni se u jednom trenutku našlo oko 80 izvođača, uključujući i D‌ječiji hor "Zvjezdice", koji je zajedno s njima otvorio koncert, prenosi Srna

Rukovodilac Ansambla Ivana Cerović izjavila je da deset godina postojanja predstavlja veliki uspjeh i potvrdu predanog rada i ljubavi prema muzici.

"Deset godina nije malo i zaista smo ponosni na sve što smo uradili. Kada uporedimo početke i ono što danas imamo, možemo reći da je iza nas veliki rad, ali prije svega ogromna ljubav prema muzici. Tek onda dolaze požrtvovanost, odricanja i posvećenost", rekla je Cerovićeva novinarima.

Ona je istakla da su ljubav i entuzijazam bili pokretačka snaga Ansambla svih ovih godina, te izrazila nadu da je prvih deset godina tek početak uspješnog rada.

"Kod nas je već postala tradicija da svake godine organizujemo godišnji koncert, a puna sala i večeras najbolje govori koliko paljanska publika cijeni ono što radimo", navela je Cerovićeva.

Ona je dodala da je ovaj ansambl u posljednjih pet mjeseci imao više od 20 nastupa širom Republike Srpske i Srbije i da će se truditi da se uvijek odazovu svakom pozivu i publici predstave ono što najbolje znaju, a to je muzika.

Cerovićeva je zahvalila publici koja Ansambl podržava već čitavu deceniju.

Član Ansambla Svjetlana Pržulj rekla je da je šest godina dio ove muzičke porodice, koju su od samog početka povezali ljubav prema muzici, druženje i prijateljstva.

Načelnik opštine Pale Dejan Kojić čestitao je Ansamblu jubilej i istakao da je ovaj kolektiv postao neizostavan dio gotovo svake kulturne manifestacije u ovoj lokalnoj zajednici.

"Zahvaljujem im za sve što su uradili. Njihov kvalitet je prepoznat gd‌je god nastupaju i zato zaslužuju punu podršku", rekao je Kojić.

Slađana Klačar, koja je dio hora od prvog dana, rekla je da ovaj jubilej ima poseban značaj.

"Sjećam se naših početaka i prvih koraka kroz različite muzičke žanrove, a danas možemo reći da smo prošli kroz brojne vrste muzike i različita raspoloženja", rekla je Klačareva.

Ona je dodala da Ansambl nije samo mjesto za muziku, već i zajedništvo koje je tokom godina preraslo u veliku porodicu.