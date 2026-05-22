Dodik: Derventa još jednom pokazala da zna da podrži mlade

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je Derventa još jednom pokazala da je grad koji zna da ugosti i podrži mlade.
Dodik je u Derventi prisustvovao finalu Međunarodnog muzičkog takmičenja "Ritam Evrope", na kojem su nastupili mladi talenti iz 26 gradova i opština regiona.
"Ovaj festival je prilika da mladi ljudi pokažu svoj talenat, energiju i kreativnost, ali i da grade prijateljstva i povezuju Republiku Srpsku sa regionom i Evropom kroz muziku, kulturu i zajedništvo", rekao je Dodik i zaključio:
"Derventa je još jednom pokazala da je dobar domaćin velikih događaja i grad koji zna da dočeka goste i podrži mlade. Svi učesnici su pobjednici samim tim što su bili dio jednog ovako velikog i pozitivnog događaja".
Prisustvovao sam u Derventi finalu Međunarodnog muzičkog takmičenja "Ritam Evrope", na kojem su nastupili mladi talenti iz 26 gradova i opština regiona.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 22, 2026
Ovaj festival je prilika da mladi ljudi pokažu svoj talenat, energiju i kreativnost, ali i da grade prijateljstva i povezuju… pic.twitter.com/snklCbgkef
