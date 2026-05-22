Nakon raskida je polio kiselinom i unakazio joj lice: Kad je izašao iz zatvora, udala se za njega

U Turskoj je ponovo odjeknula priča koja je godinama izazivala šok i burne reakcije javnosti – priča o mladoj ženi koju je bivši dečko brutalno napao kiselinom nakon raskida, a koja se nekoliko godina kasnije udala upravo za njega. Vijest o njihovom vjenčanju ponovo je otvorila raspravu i podijelila javnost.

Riječ je o ženi po imenu Berfin Ozek (26) iz Iskenderuna, koja je 2019. godine preživjela stravičan napad svog tadašnjeg partnera Kasima Ozana Keltika. Naime, nakon što je odlučila da prekine vezu, tada 23-godišnji mladić joj je, prema navodima iz istrage, bacio kiselinu u lice, ostavljajući za sobom trajne posljedice i ozbiljno oštećenje vida.

“Ako ne možeš biti moja, nećeš biti ničija”

Prije napada, kako je ona navela u tužbi, rekao joj je: “Ako ne možeš biti moja, nećeš biti ničija”.

Posljedice napada bile su izuzetno ozbiljne – Berfin je izgubila vid na desnom oku, a ostale su joj trajne povrede lica, nakon čega je morala da prođe kroz niz medicinskih intervencija, uključujući estetske operacije kapaka i usana.

Kazna zatvora od 13 godina i 6 mjeseci

Napadač je ubrzo nakon incidenta uhapšen i pritvoren, a sud ga je osudio na kaznu zatvora od 13 godina i 6 mjeseci zbog krivičnog djela “namjerno nanošenje teških tjelesnih povreda”.

Međutim, tokom trajanja postupka, u aprilu 2020. godine, Berfin je podnijela zahtjev sudu da povuče svoju prijavu protiv njega. Kasnije je, prema navodima, izjavila da je tu odluku donijela u stanju teške psihološke traume i da se zbog toga pokajala.

Nakon izlaska iz zatvora uslijedilo pomirenje i brak

U međuvremenu, Keltik je na jednom od posljednjih ročišta pušten na slobodu. Nakon izlaska iz zatvora, došlo je do njihovog ponovnog kontakta i pomirenja. On joj je, kako se navodi, više puta upućivao izvinjenja i poruke, nakon čega mu je Berfin oprostila.

Nedugo zatim, par je donio odluku da se vjenča, a njihova građanska ceremonija je održana i objavljena u javnosti, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti, prenosi Blic.

Njen otac nije znao za vjenčanje

Otac djevojke, Jasar Ozek, rekao je da nije bio upoznat sa brakom i da su vodili pravnu borbu, ali bez uspjeha.

– Udala se bez našeg znanja. Borio sam se za nju godinama, a sada je sve bilo uzalud – rekao je otac.

Slučaj je izazvao burne reakcije i na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su kritikovali odluku, uz poruku da “oprost ne smije da briše zločin”.