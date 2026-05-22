Logo
Large banner

Nakon raskida je polio kiselinom i unakazio joj lice: Kad je izašao iz zatvora, udala se za njega

Autor:

ATV
22.05.2026 22:38

Komentari:

0
Берфин Озек коју је дечко полио бензином даје интервју.
Foto: YouTube/Screenshot/Gökhan Çınar

U Turskoj je ponovo odjeknula priča koja je godinama izazivala šok i burne reakcije javnosti – priča o mladoj ženi koju je bivši dečko brutalno napao kiselinom nakon raskida, a koja se nekoliko godina kasnije udala upravo za njega. Vijest o njihovom vjenčanju ponovo je otvorila raspravu i podijelila javnost.

Riječ je o ženi po imenu Berfin Ozek (26) iz Iskenderuna, koja je 2019. godine preživjela stravičan napad svog tadašnjeg partnera Kasima Ozana Keltika. Naime, nakon što je odlučila da prekine vezu, tada 23-godišnji mladić joj je, prema navodima iz istrage, bacio kiselinu u lice, ostavljajući za sobom trajne posljedice i ozbiljno oštećenje vida.

Пилетина

Ekonomija

Peradarima u BiH ''odlepršali'' milioni maraka

“Ako ne možeš biti moja, nećeš biti ničija”

Prije napada, kako je ona navela u tužbi, rekao joj je: “Ako ne možeš biti moja, nećeš biti ničija”.

Posljedice napada bile su izuzetno ozbiljne – Berfin je izgubila vid na desnom oku, a ostale su joj trajne povrede lica, nakon čega je morala da prođe kroz niz medicinskih intervencija, uključujući estetske operacije kapaka i usana.

Kazna zatvora od 13 godina i 6 mjeseci

Napadač je ubrzo nakon incidenta uhapšen i pritvoren, a sud ga je osudio na kaznu zatvora od 13 godina i 6 mjeseci zbog krivičnog djela “namjerno nanošenje teških tjelesnih povreda”.

Međutim, tokom trajanja postupka, u aprilu 2020. godine, Berfin je podnijela zahtjev sudu da povuče svoju prijavu protiv njega. Kasnije je, prema navodima, izjavila da je tu odluku donijela u stanju teške psihološke traume i da se zbog toga pokajala.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Društvo

Sutra izgovorite ove riječi za oprost grijehova: Slavimo jednog od Hristovih učenika

Nakon izlaska iz zatvora uslijedilo pomirenje i brak

U međuvremenu, Keltik je na jednom od posljednjih ročišta pušten na slobodu. Nakon izlaska iz zatvora, došlo je do njihovog ponovnog kontakta i pomirenja. On joj je, kako se navodi, više puta upućivao izvinjenja i poruke, nakon čega mu je Berfin oprostila.

Nedugo zatim, par je donio odluku da se vjenča, a njihova građanska ceremonija je održana i objavljena u javnosti, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti, prenosi Blic.

Njen otac nije znao za vjenčanje

Otac djevojke, Jasar Ozek, rekao je da nije bio upoznat sa brakom i da su vodili pravnu borbu, ali bez uspjeha.

Цвекла

Zdravlje

Ukoliko imate problema sa bubrezima, jedite ovo povrće

– Udala se bez našeg znanja. Borio sam se za nju godinama, a sada je sve bilo uzalud – rekao je otac.

Slučaj je izazvao burne reakcije i na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su kritikovali odluku, uz poruku da “oprost ne smije da briše zločin”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

nasilje u porodici

Zatvor

vjenčanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Evropski samit Gold instituta prilika da se prezentuju potencijali Srpske

1 h

0
Жељка Цвијановић у Дервенти

Republika Srpska

Cvijanović: Nastavićemo da radimo složno i predano za jaču Srpsku

1 h

0
Ђорђе Перић остварио је још један међународни успјех освојивши Куп града Пуле на 49. Међународном сусрету хармоникаша у Пули, једном од најпрестижнијих фестивала хармонике у Европи

Kultura

Đorđe Perić ponovo najbolji među najboljima

1 h

0
Сунце у пустињи.

Svijet

U Francuskoj oboreni rekordi: Temperatura već preko 30 stepeni Celzijusovih

2 h

0

Više iz rubrike

Сунце у пустињи.

Svijet

U Francuskoj oboreni rekordi: Temperatura već preko 30 stepeni Celzijusovih

2 h

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: Zapad ignoriše zločine kijevskog režima

2 h

0
Напад на колеџ у Русији

Svijet

Proglašeno vanredno stanje nakon napada na univerzitet

3 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - teroristička ćelija sa međunarodnom komponentom

4 h

0

  • Najnovije

23

00

Pronađene kosti i lobanja pored puta: Užasan prizor u Crnoj Gori

22

49

Pacijent u Evropi na posmatranju zbog sumnje da je zaražen ebolom: Virus se brzo širi

22

47

Dodik: Derventa još jednom pokazala da zna da podrži mlade

22

43

Nuči otkrio dosad nepoznat detalj o Vojažu i Breskvici

22

38

Nakon raskida je polio kiselinom i unakazio joj lice: Kad je izašao iz zatvora, udala se za njega

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner