U Francuskoj oboreni rekordi: Temperatura već preko 30 stepeni Celzijusovih

U više gradova u Francuskoj danas su oboreni brojni temperaturni rekordi za mjesec maj, s obzirom da je tu zemlju zahvatio toplotni talas.
To je, između ostalog, slučaj u La Rošelu u departmanu Šarant-Maritim, na jugozapadu Francuske, gdje je izmjereno 32,8 stepeni Celzijusovih, prenosi televizija BFM.
Prethodni rekord za maj zabilježen je 2002. godine, kada je izmjereno 32,5 stepeni Celzijusovih.
Nekoliko kilometara dalje, u gradu Šato d’Oleron, temperatura je danas dostigla 32,4 stepen Celzijusovih, čime je nadmašen prethodni rekord iz 2025. godine od 32,1 stepeni Celzijusovih.
Sjevernije, u Vandeu, u mjestu Perije, takođe je bilo veoma toplo, sa 31,9 stepeni Celzijusovih.
Posljednji majski rekord od 31 stepen Celzijusa zabilježen je 2022. godine.
I u departmanu Kot-d’Armo, na sjeverozapadu Francuske oboreni su rekordi, dok je Sen-Brijeu majski temperaturni rekord samo izjednačen, sa 29 stepeni Celzijusovih.
U departmanu Manš, takođe u Normandiji, u mjestu Brikibek, temperatura je premašila prethodni rekord iz 2005. godine za 0,2 stepena dostigavši 29,2 stepeni Celzijusovih.
Generalno, širom Francuske danas su zabilježene veoma visoke temperature.
