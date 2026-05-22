Logo
Large banner

Nebenzja: Zapad ignoriše zločine kijevskog režima

Autor:

ATV
22.05.2026 21:43

Komentari:

0
представник Русије при УН Василиј Небензја
Foto: Youtube / United Nations

Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima, izjavio je ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

On je na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN u Njujorku nakon napada na univerzitetsku spavaonicu u Starobelsku u Luganskoj Narodnoj Republici /LNR/, gdje je poginulo najmanje četvoro ljudi naglasio da dokazi ukazuju na to da projektil nije ispaljen iz sistema raketne protivvazdušne odbrane, kako su kijevske vlasti tvrdile tokom dana.

Ђина Џиновић

Scena

Đina Džinović prekinula kontakt sa ocem: ''Tate me je najviše blam''

Ruski komesar za ljudska prava Jana Lantratova izjavila je ranije danas da je u napadu poginulo četvoro ljudi, a da je povrijeđeno 35 djece.

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov saopštio je da je hospitalizovano osmoro ljudi, te da je troje u teškom stanju.

Ruski ambasador zadužen za registrovanje ukrajinskih zločina Rodion Mirošnih objavio je na "Telegramu" da je ispod ruševina zarobljeno oko 18 ljudi.

Рудар - Зрињски

Fudbal

Definitivno kraj za Rudar iz Prijedora

Iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije navedeno je da se u trenutku napada u spavaonici nalazilo 86 učenika.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vasilij Nebenzja

Rusija

Ukrajina

Ujedinjene nacije

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илустрација - Паре

Zanimljivosti

Ova četiri znaka zaradiće brdo para u junu

2 h

0
Новац

Društvo

Trifunović otkrio za koliko će biti povećane penzije u Srpskoj

2 h

0
Развод

Ljubav i seks

Pet fraza koje izgovaraju nesrećni muževi

2 h

0
киша невријеме падавине обилне

Srbija

Hitno upozorenje: U ove dijelove nevrijeme stiže još večeras

2 h

0

Više iz rubrike

Напад на колеџ у Русији

Svijet

Proglašeno vanredno stanje nakon napada na univerzitet

3 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - teroristička ćelija sa međunarodnom komponentom

4 h

0
Марко Рубио на конференцији након састанка министара НАТО

Svijet

Marko Rubio objavio: Amerika se povlači

4 h

0
Свијет ускоро можда добија нову државу

Svijet

Svijet uskoro možda dobija novu državu

4 h

0

  • Najnovije

23

00

Pronađene kosti i lobanja pored puta: Užasan prizor u Crnoj Gori

22

49

Pacijent u Evropi na posmatranju zbog sumnje da je zaražen ebolom: Virus se brzo širi

22

47

Dodik: Derventa još jednom pokazala da zna da podrži mlade

22

43

Nuči otkrio dosad nepoznat detalj o Vojažu i Breskvici

22

38

Nakon raskida je polio kiselinom i unakazio joj lice: Kad je izašao iz zatvora, udala se za njega

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner