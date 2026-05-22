Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima, izjavio je ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

On je na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN u Njujorku nakon napada na univerzitetsku spavaonicu u Starobelsku u Luganskoj Narodnoj Republici /LNR/, gdje je poginulo najmanje četvoro ljudi naglasio da dokazi ukazuju na to da projektil nije ispaljen iz sistema raketne protivvazdušne odbrane, kako su kijevske vlasti tvrdile tokom dana.

Ruski komesar za ljudska prava Jana Lantratova izjavila je ranije danas da je u napadu poginulo četvoro ljudi, a da je povrijeđeno 35 djece.

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov saopštio je da je hospitalizovano osmoro ljudi, te da je troje u teškom stanju.

Ruski ambasador zadužen za registrovanje ukrajinskih zločina Rodion Mirošnih objavio je na "Telegramu" da je ispod ruševina zarobljeno oko 18 ljudi.

Iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije navedeno je da se u trenutku napada u spavaonici nalazilo 86 učenika.

(SRNA)