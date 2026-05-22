Ukoliko imate problema sa bubrezima, jedite ovo povrće

ATV
22.05.2026 22:12

Foto: Pixabay

Ishrana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja bubrega, a nutricionisti posebno preporučuju određene vrste povrća koje mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska, smanjenju upala i očuvanju funkcije bubrega.

Bubrezi svakodnevno obavljaju izuzetno važan posao – filtriraju otpadne materije iz krvi, regulišu tjelesne tečnosti, održavaju ravnotežu elektrolita i pomažu u kontroli krvnog pritiska. Takođe učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i očuvanju zdravlja kostiju.

Stručnjaci upozoravaju da visok krvni pritisak i dijabetes predstavljaju glavne uzroke bolesti bubrega, zbog čega pravilna ishrana može imati veliki uticaj na njihovo zdravlje.

Nutricionistkinja Tifani Bruno ističe da ishrana zasnovana na biljnim namirnicama može biti odličan način za zaštitu bubrega i opšteg zdravlja.

Cvekla može pomoći u regulaciji krvnog pritiska

Cvekla je bogata prehrambenim nitratima koji se u organizmu pretvaraju u azot-oksid, jedinjenje koje širi krvne sudove i može pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Osim toga, sadrži betalajne – snažne antioksidanse koji mogu smanjiti oksidativni stres i hronične upale povezane sa oštećenjem bubrega.

Nutricionisti savjetuju da se pečena cvekla dodaje salatama, smutijima ili jelima sa žitaricama.

Brokoli, karfiol i kupus među najboljim izborima

Kupusasto povrće, poput brokolija, karfiola i kupusa, smatra se jednim od najboljih saveznika zdravih bubrega.

Ove namirnice bogate su glukozinolatima i sulforafanom, jedinjenjima koja mogu pomoći u smanjenju upala i zaštiti ćelija od oštećenja.

Karfiol se posebno izdvaja jer sadrži manje kalijuma od mnogih drugih vrsta povrća, a istovremeno obezbjeđuje vlakna, vitamin C i folate.

Brokoli i karfiol mogu se peći sa maslinovim uljem, dok pire od karfiola može biti odlična zamjena za pire krompir.

Crvena paprika bogata antioksidansima

Crvena paprika sadrži velike količine vitamina C i A, a pritom ima relativno malo kalijuma i veoma malo fosfora.

Bogata je i antioksidansima poput likopena i beta-karotena koji mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa, jednog od važnih faktora u razvoju hronične bolesti bubrega.

Nutricionisti preporučuju da se crvena paprika dodaje salatama, peče sa drugim povrćem ili služi uz humus.

Bijeli i crni luk mogu smanjiti unos soli

Bijeli i crni luk predstavljaju odličan način da hrana dobije bogat ukus bez dodatnog unosa soli.

To je posebno važno jer visok unos natrijuma može povećati krvni pritisak i dodatno opteretiti bubrege.

Osim toga, luk sadrži organosumporna jedinjenja sa protivupalnim i antioksidativnim svojstvima.

Bijeli i crni luk lako se mogu dodati supama, čorbama, sosovima i marinadama.

Boranija je dobar izbor za osobe sa problemima bubrega

Nutricionisti navode da je boranija posebno korisna jer sadrži malo kalijuma i puno vode.

Takođe je bogata vlaknima, koja su važna za zdravlje organizma, posebno kod osoba koje moraju ograničiti unos određenih namirnica.

Boranija se može kuvati na pari, peći sa maslinovim uljem i bijelim lukom ili dodavati salatama i drugim jelima, prenosi Dan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

