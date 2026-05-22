За два мјесеца извучено 111 Лото шестица, ево колико је отишло у Српску

Аутор:Стеван Лулић
У петак, 22. маја, извучени су бројеви 41. кола игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Добитна комбинација гласила је 3, 15, 14, 12, 27, 22 и 6, али главне премије вриједне 600.000 марака није било.
Ипак, извучено је чак 11 шестица вриједних по око 4.500 КМ.
Иако је извучен велики број ових вриједних награда, играчи из Републике Српске нису баш имали разлога за радост.
Наиме, свих 11 шестица отишло је у Србију, тако да је 38 играча из Српске морало да се задовољи петицом вриједном 160 КМ.
Извучени Лото бројеви: Резултати у 41. колу
По 20 марака, такозване четворке, освојила су 482 играча из Републике Српске, док је "тројке" од 2 марке освојило 2.800 играча из Српске.
Претходно коло било је нешто успјешније за играче из Републике Српске, када су њих тројица освојила шестице. Тада је ових добитака, вриједних по око 5.000 КМ, било укупно 10.
Међутим, када се погледају претходна кола, видљиво је да су "нуле" учестале за играче из Српске.
Тако нико од играча из Републике Српске није остварио "шестице" у 39, 38 и 37. колу.
Враћајући се уназад, види се да је низ прекинуло 36. коло када су из Српске два играча добила шестице.
Прије тога, без шестица је било и 35, 34, 33 и 32. коло, док је у 31. само један играч погодио шест бројева.
Претходно, прије поменутог 31, у чак седам кола нико од играча није успио да освоји награду коју доноси погодак шест бројева на листићу - све до 23. кола када је то успио само један играч из Републике Српске.
У преводу, у чак 19 посљедњих кола у Републику Српску је дошло свега седам такозваних "шестица", од укупно 110 ових добитака колико је извучено збирно у тим колима.
Да заокружимо на двадесет кола, односно тачно два мјесеца извлачења (с обзиром да се Лото игра два пута недјељно), тај проценат додатно пада јер је у 22. колу (17. март) извучена свега једна шестица, али ни она није отишла у Републику Српску.
