Sutra izgovorite ove riječi za oprost grijehova: Slavimo jednog od Hristovih učenika

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 23. maja obilježavaju praznik posvećen Svetom apostolu Simonu Zilotu, jednom od dvanaestorice Hristovih učenika. Ovaj dan u crkvenom kalendaru ima posebno mjesto, jer podsjeća na život, žrtvu i nepokolebljivu vjeru jednog od apostola koji su širili hrišćanstvo u najtežim uslovima.

Ko je bio Sveti Simon Zilot

Simon Zilot potiče iz Kane Galilejske, mjesta poznatog po Hristovom prvom čudu – pretvaranju vode u vino na svadbi.

Prema predanju, Simon je upravo tada doživio duboko duhovno preobraćenje. Kada je vidio to čudo, napustio je svoj dotadašnji život, porodicu i vjenčanje, i odlučio da krene za Isusom Hristom.

Značenje imena Zilot

Naziv „Zilot“ znači revnitelj, odnosno onaj koji je gorljiv u vjeri i posvećen duhovnoj istini.

Simon je ovaj nadimak dobio zbog svoje izuzetne posvećenosti Hristovom učenju i širenju Jevanđelja. Njegova vjera bila je snažna, dosljedna i bez kompromisa.

Propovijedanje i misija u svijetu

Nakon što je primio Svetog Duha, Simon je krenuo na misiju propovedanja hrišćanstva. Prema crkvenom predanju, djelovao je u Mavritaniji, na području sjeverne Afrike, gdje je uspio da mnoge ljude obrati u hrišćansku vjeru.

Njegov rad i propovijedanje ostavili su dubok trag u ranim hrišćanskim zajednicama.

Stradanje i kraj života

Kao i mnogi apostoli tog vremena, Sveti Simon Zilot stradao je mučeničkom smrću. Prema predanju, razapet je na krst, slično kao i Isus Hristos.

Njegova žrtva se u hrišćanstvu smatra simbolom vjere koja ne posustaje ni pred najvećim stradanjem, već ostaje postojana do kraja.

Molitva Svetom Simonu

Na taj dan vjernici izgovaraju i posebnu molitvu:

"Apostole Sveti Simone, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim".

Praznik Svetog apostola Simona Zilota podsjeća na snagu vjere, hrabrost da se krene novim putem i spremnost da se život posveti višem cilju. Njegov primjer ostaje dio duhovnog nasljeđa i inspiracija vjernicima širom svijeta.

