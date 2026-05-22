Izvučeni Loto brojevi: Rezultati u 41. kolu

Izvučeni su brojevi u 41. kolu igre Loto 7 od 39, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 3, 15, 14, 12, 27, 22 i 6.

Nažalost, za razliku od 40, u 41. kolu nije bilo glavnog dobitka.

Izvučeno je čak 11 šestica vrijednih po 4.485 maraka.

Inače, Loto sedmica bila je vrijedna 600.000 maraka.

Loto plus

Igra Loto plus bila je milionski vrijedna sa premijom od nevjerovatnih 4.890.000 KM.

Brojevi izvučeni u ovoj igri bili su 24, 7, 1, 25, 17, 32 i 3

Jednom igraču falio je broj 26, ali ga bubanj nije izbacio.

To znači da ni u ovoj igri nije ostvaren glavni dobitak, pa će premija dodatno rasti u narednom kolu.

Džoker

Veliku premiju imao je i Džoker koji je nosio dobitak od 810.000 KM.

Džoker broj izvučen u 41. kolu bio je 648711.

Nije bilo ni Džoker dobitnika ovog petka, tako da će i ova premija dodatno biti povećana u sljedećem kolu.