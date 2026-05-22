Traktor pregazio muškarca na deponiji, nije mu bilo spasa

Jovan Mišković (68) iz Apatina tragično je nastradao na regionalnoj deponiji "Rančevo" kod Sombora, dok je sakupljao pet ambalažu.

Prema navodima svjedoka, na njega je tokom vožnje u rikverc naletio bager gusjeničar i nanio mu teške povrede, od kojih je ubrzo preminuo.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali uprkos pokušajima reanimacije, nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

Istragu o okolnostima tragedije obavila je policija, a mještani i porodica oprostili su se danas od Miškovića na sahrani u Apatinu.

