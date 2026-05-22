Traktor pregazio muškarca na deponiji, nije mu bilo spasa

Autor:

ATV
22.05.2026 20:36

Foto: Pexels/Andres Alaniz
Foto: Pexels/Andres Alaniz

Jovan Mišković (68) iz Apatina tragično je nastradao na regionalnoj deponiji "Rančevo" kod Sombora, dok je sakupljao pet ambalažu.

Prema navodima svjedoka, na njega je tokom vožnje u rikverc naletio bager gusjeničar i nanio mu teške povrede, od kojih je ubrzo preminuo.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali uprkos pokušajima reanimacije, nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

Istragu o okolnostima tragedije obavila je policija, a mještani i porodica oprostili su se danas od Miškovića na sahrani u Apatinu.

(Telegraf.rs)

