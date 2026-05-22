Vivia Run&More Weekend 23. i 24. maja u Banjaluci

22.05.2026 21:06

Foto: Ustupljena fotografija

Banjaluka će 23. i 24. maja biti domaćin još jednog izdanja Vivia Run&More Weekend festivala, koji će na platou Banjalučke arene okupiti hiljade učesnika, rekreativaca, porodica i ljubitelja sporta iz cijelog regiona.

Festival počinje u subotu, 23. maja, programom za najmlađe i rekreativce.

Tropik Bambini Maraton startuje u 10.00 časova, nakon okupljanja učesnika od 9.30 časova. U popodnevnim časovima biće održan Intersport Skul Ran, čiji je start zakazan za 17.45 časova, dok večernji program donosi atraktivni Persil Kolor Fan Ran, sa startom u 19.30 časova. Tokom cijelog dana učesnike i posjetioce očekuju zabavni sadržaji, druženje i „parti tajm“ program.

Centralni događaj festivala biće održan u nedjelju, 24. maja.

Okupljanje učesnika za sve trke planirano je od 7.30 časova, dok je zajednički start trka:

  • NLB Banjaluka Polumaraton (21K)
  • Imlek Protein 10K
  • Nektar 5K Tim Ran

zakazan za 8.00 časova.

Zatvaranje festivala planirano je u nedjelju, u 12.00 časova.

Prijatelji festivala “Vivia Run&More Weekend” su Vivia, NLB Banka, Imlek, Nektar, Persil, Tropik, Intersport, M:tel, Metromedia Grup i Sport Vižn.

Generalni medijski pokrovitelj Radio-televizija Republike Srpske.

