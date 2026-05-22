Otvoreno pismo Stanivukoviću: Hitno obustavite radove uz Vrbas

Centar za životnu sredinu predao je danas gradonačelniku Banjaluke, Drašku Stanivukoviću hitan zahtjev za obustavu daljih radova na izgradnji šetališta na obali i u koritu rijeke Vrbas.

Otvoreno pismo i zahtjev za obustavu radova, koji je podržalo više od 20 nevladinih organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture, urbanizma, šumarstva, zaštite životne sredine, uključujući i profesore Univerziteta u Banjaluci, predat je danas u Gradsku upravu Banjaluka.

Iz Centra za životnu sredinu traže od gradonačelnika Stanivukovića sljedeće:

Objavljivanje cjelokupne projektne dokumentacije

Otvaranje procesa za smisleno učešće stručne i šire javnosti, makar naknadno, uz dovoljne rokove za izjašnjavanje, a ne simboličke konsultacije;

Upućivanje poziva i izlazak na teren stručnih lica iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske da procijene stanje k.č. Br. 1795/1 KO Banja Luka 3, u kojoj su ilegalno izvođeni građevinski radovi, kao i da procijene stanje biljne vrste Vilina vlas u području gd‌je su vršeni građevinski radovi;

Poštovanje svih zakonskih procedura, posebno u zaštićenom području nacionalnog spomenika;

Rješavanje infrastrukturnih i komunalnih pitanja uz obalu, a prije estetskog uređenja - prioritet mora biti izgradnja infrastrukture za tretman otpadnih voda koje se direktno ulijevaju u Vrbas;

Poštovanje sudske odluke i hitnog dostavljanja svih traženih informacija, kako Centar za životnu sredinu, tako i javnosti, u skladu sa zakonom i Arhuskom konvencijom.

Izradu studije za priobalje Vrbasa duž cijelog toka rijeke kroz urbano područje, kako bi se tema odnosa grada i rijeke sagledala integralno, koristeći multidisciplinarni, kolaborativni i participativni pristup.

Organizaciju javnog međunarodnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko i pejzažno rješenje priobalja, jer rijeka Vrbas u Banjoj Luci zaslužuje promišljanje na najvišem nivou, i projekte najvećeg kvaliteta, poručili su ispred Centra.

Ukoliko ne dobiju odgovor od Gradske uprave Banjaluka, te se ne ispune njihovi zahtjevi iz Centra za životnu sredinu poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti, a u skladu sa zakonskim propisima.

"Nadamo se da ćemo u naredna dva, tri dana dobit odgovor od gradske administracije na osnovu čega ćemo vrlo brzo da odlučimo o sljedećim koracima i koliko će oni biti radikalni", poručuju ispred Centra za životnu sredinu.