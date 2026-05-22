Dodik: Dvanaest banjalučkih zvjezdica ostaje vječna opomena koliko su sloboda, život i Srpska skupo plaćeni

ATV
22.05.2026 13:09

споменик Додик Бањалука
Foto: ATV

Dvanaest banjalučkih zvjezdica ostaje vječna opomena svima nama koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik u Banjaluci na obilježavanju 34 godine od smrti 12 beba.

"Danas smo u Banjaluci položili vijence i odali počast za 12 banjalučkih beba, čija je smrt jedna od najtragičnijih i najbolnijih rana Republike Srpske. Te nevine živote nije ugasio rat, već neljudska blokada i sramno ćutanje međunarodne zajednice, koja je dozvolila da djeca umiru bez kiseonika i prava da dišu. Njih nikada ne smijemo zaboraviti. Neka im je vječna slava", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećanja radi, na spomen-obilježje "Život" u centru Banjaluke danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.

Tagovi :

Milorad Dodik

Godišnjica smrti 12 beba

12 banjalučkih beba

Banjaluka

Republika Srpska

