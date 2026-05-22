Mlada iz Istočnog Sarajeva oduševila region: Udala se u bolnici u osmom mjesecu trudnoće, a zatim imala tešku operaciju

Cijeli region čuo je za Miroslava i Valentinu Prstojević, koji su sudbonosno „da“ izgovorili 26. aprila u bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, nakon što je mlada samo dan pred svadbu pala i slomila kuk. Njihove fotografije iz bolničke sobe preplavile su društvene mreže!

Skoro mjesec dana kasnije saznalo se da su mladenci tada, u strahu i neizvjesnosti, prećutali javnosti da je Valentina u trenutku pada bila u osmom mjesecu trudnoće.

Dan nakon vjenčanja ona je helikopterom hitno prebačena u UKC Republike Srpske, gdje su ljekari izveli zahvat koji se rijetko viđa i u svjetskoj medicini. Valentini su ugradili totalnu protezu kuka dok je beba još bila u stomaku.

Medicinski zahvat koji nije bio običan

Da ovo nije bio običan medicinski zahvat, potvrđuje i činjenica da je ona bila pod stalnim nadzorom čitavog bolničkog tima.

"Oporavljam se, a beba je dobro, slava Bogu. Sve je prošlo u najboljem redu. Dan nakon operacije sam ustala. Bolovi su bili prisutni prvih nekoliko dana, a sad se sve normalizovalo i mogu da hodam. Trenutno mi je najbitniji oporavak do porođaja", kratko je rekla Valentina, koja je još uvijek u bolnici.

Dok su ortopedi radili na sanaciji teške povrede, ginekolozi su bdjeli nad bebom, a kako navode ljekari, ovakav slučaj se rijetko sreće čak i u najprestižnijim svjetskim zdravstvenim ustanovama. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske saopštio je da je Valentina zadobila prelom vrata butne kosti.

Miroslav i Valentina

Dr Vladimir Anđić, specijalista ortopedije i traumatologije, koji je predvodio intervenciju, kaže da je ugrađena totalna proteza kuka kroz direktni savremeni prednji pristup, a da je tokom operacije plod bio pod stalnim nadzorom ginekologa dr Slobodana Grahovca.

"Operativni i rani postoperativni tok protekli su uredno. Plod je tokom operacije bio pod nadzorom ginekologa i sve je proteklo u najboljem redu. Pacijentkinja je nakon operacije osposobljena za hod i premještena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja. Ovo je izuzetno rijedak slučaj i u svjetskoj literaturi i praksi - da je trudnici zbog preloma ugrađena totalna proteza kuka", rekao je dr Anđić.

Imena za ponos

Tim stručnjaka koji su izveli ovaj poduhvat činili su dr Vladimir Anđić, specijalista ortopedije i traumatologije, asistenti dr Nemanja Tomić, dr Miroslav Pajić, dr Aleksandar Šerbedžija, anesteziolog Suzana Šobot, dr Slobodan Grahovac, specijalista ginekologije i akušerstva, te instrumentari Jelica Ristić, Igor Kajtaz i Dajana Idžari.

On je dodao da je do izražaja došla metoda prednjeg pristupa operacije kuka koja donosi brojne benefite za pacijente, a to su manje bola, manje oštećenje mišića i tetiva, manje krvarenja, brži oporavak.

U saopštenju napominju da pacijent koji ima zamjenu kuka na ovaj način praktično nema nikakvo ograničenje po pitanju životnih aktivnosti, odnosno pozicioniranja ekstremiteta, niti kretanja, što pokazuje i ovaj primjer.

Pred svadbu se okliznula i pala

Podsjetimo, priča Valentine i Miroslava raznježila je i najtvrđa srca. Njihovo vjenčanje pamtiće mnogi, a posebno medicinsko osoblje bolnice „Srbija“ u Istočnom Sarajevu. Valentina se samo dan pred svadbu okliznula i pala, nakon čega je hitno zbrinuta u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi.

Ipak, njen izabranik Miroslav nije želio da odustane od zakazanog termina, te se potrudio da se vjenčanje održi u bolnici uz prisustvo kumova. Bolnica i matičar su im izašli u susret. Čak su i medicinske sestre iz noćne smjene čekale da matičar obavi svoj dio posla kako bi hvatale bidermajer.

S obzirom na to da su gosti pristizali sa svih strana svijeta, u svadbenom salonu održan je ručak uz muziku, a mlada se gostima obratila putem video-poziva, prenosi Kurir.