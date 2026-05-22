Logo
Large banner

Elektronska prijava beba: Roditelji u Srpskoj bez odlazaka na šaltere

Autor:

ATV
22.05.2026 10:46

Komentari:

0
Електронска пријава беба: Родитељи у Српској без одлазака на шалтере

Roditelji u Republici Srpskoj više neće morati da obilaze matične službe, CIPS i Fond zdravstvenog osiguranja nakon rođenja djeteta, jer će se prijava novorođenčeta i izdavanje dokumenata obavljati elektronskim putem, izjavila je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Srpske.

Prilikom rođenja djeteta, roditelj, najčešće otac, više ne mora da ide u matičnu službu da prijavi rođenje djeteta, zatim u CIPS radi određivanja matičnog broja (kancelarije MUP-a Srpske za izdavanje ličnih dokumenata), kao ni u Fond zdravstvenog osiguranja radi izdavanja zdravstvene knjižice za novorođeno dijete.

Jujićeva je pojasnila da se sve procedure završavaju elektronskim putem dok su majka i dijete još u porodilištu, nakon što zdravstveni radnici popune potreban upitnik za porodilju i novorođenče.

"Roditelji prvi izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i uvjerenje o državljanstvu dobijaju na kućnu adresu", navela je Jujićeva za RTRS

Istakla je da je ova usluga važna jer omogućava brže ostvarivanje prava koja roditelji mogu da dobiju za novorođeno dijete, a za koja su neophodni izvod iz matične knjige rođenih i druga dokumenta.

"To su materinski dodatak, dječji dodatak i porodiljsko odsustvo za majke. To je zaista značajno unapređenje usluge prema našim građanima", rekla je Jujićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIPS

Fond zdravstvenog osiguranja

Vlada Republike Srpske

Senka Jujić

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Здравствени систем у Српској

Republika Srpska

Zadovoljavajući kvalitet zdravstvenih usluga u Srpskoj

4 h

0
парастос годишњица 12 беба

Republika Srpska

Počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba: Služen parastos

4 h

0
Споменик 12 беба

Republika Srpska

Dodik: Smrt 12 banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

4 h

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Zbog nerazumijevanja i nehumanosti banjalučkim bebama oduzeto pravo na život

4 h

0

  • Najnovije

14

15

Po jedno stablo za svaku zvjezdicu: Niče "Aleja 12 beba"

14

05

Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

13

57

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

13

42

Gradiška: Sastanak o funkcionisanju carinskog terminala i novog prelaza

13

31

Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner