Elektronska prijava beba: Roditelji u Srpskoj bez odlazaka na šaltere

Roditelji u Republici Srpskoj više neće morati da obilaze matične službe, CIPS i Fond zdravstvenog osiguranja nakon rođenja djeteta, jer će se prijava novorođenčeta i izdavanje dokumenata obavljati elektronskim putem, izjavila je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Srpske.

Prilikom rođenja djeteta, roditelj, najčešće otac, više ne mora da ide u matičnu službu da prijavi rođenje djeteta, zatim u CIPS radi određivanja matičnog broja (kancelarije MUP-a Srpske za izdavanje ličnih dokumenata), kao ni u Fond zdravstvenog osiguranja radi izdavanja zdravstvene knjižice za novorođeno dijete.

Jujićeva je pojasnila da se sve procedure završavaju elektronskim putem dok su majka i dijete još u porodilištu, nakon što zdravstveni radnici popune potreban upitnik za porodilju i novorođenče.

"Roditelji prvi izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i uvjerenje o državljanstvu dobijaju na kućnu adresu", navela je Jujićeva za RTRS

Istakla je da je ova usluga važna jer omogućava brže ostvarivanje prava koja roditelji mogu da dobiju za novorođeno dijete, a za koja su neophodni izvod iz matične knjige rođenih i druga dokumenta.

"To su materinski dodatak, dječji dodatak i porodiljsko odsustvo za majke. To je zaista značajno unapređenje usluge prema našim građanima", rekla je Jujićeva.